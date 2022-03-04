Япония заморозит активы еще четырех российских банков — Finance.ua

Япония заморозит активы еще четырех российских банков

Сегодня 15:45 — Мир

Правительство Японии заморозит активы еще 4 российских банков после последних финансовых санкций ЕС против РФ, введенных в ответ на вторжение России в Украину.

Об этом пишет Kyodo.

«Этот шаг был предпринят через день после того, как ЕС заявил, что его члены согласились исключить семь российских банков из ключевой международной платежной сети SWIFT. Токио ранее решило заморозить активы трех других банков», — говорится в сообщении.

В правительстве заявили, что Япония поддерживает решение ЕС и «введет санкции вместе с другими членами Группы Семи». Ограничения Японии будут введены в действие со 2 апреля, говорят в Минфине.

«Четыре банка — это второй по величине российский банк ВТБ, Банк Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк. По данным министерства, банки имеют тесные отношения с правительством России», — пишет издание.

Кроме банков, правительство заморозило активы еще 18 российских чиновников, семи высших должностных лиц Беларуси, включая президента Александра Лукашенко и министра обороны Виктора Хренина, а также двух организаций.

Правительство также заявило, что введет более жесткие меры по экспортному контролю для Беларуси.

Справка Finance.ua:

Евросоюз отключает семь российских банков от системы SWIFT и запрещает гражданам и компаниям передавать России банкноты евро;

Евросоюз запрещает использование международной системы SWIFT для банка Открытие, «Новикомбанка», «Промсвязьбанка», «Банка Россия», «Совкомбанк», «ВНЕШЕКОНОМБАНКА» (ВЭБ) и ВТБ БАНКА;



Этот запрет вступит в силу в десятый день после публикации в Официальном журнале ЕС (т.е. с 12 марта).



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью