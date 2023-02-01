Япония выделяет 170 миллионов долларов на экстренное восстановление Украины — Finance.ua

Япония выделяет 170 миллионов долларов на экстренное восстановление Украины Сегодня 15:15

Правительство Японии выделяет для Украины 170 млн долл., которые будут направлены на проекты экстренного восстановления, в частности — восстановление критической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.

Помощь будет предусматривать предоставление японскими партнерами товаров и услуг, необходимых для восстановления.

Решение о поддержке будет финализировано заключением грантового соглашения с Японским агентством международного сотрудничества.

«Бесспорным приоритетом на этом этапе восстановления является восстановление критической инфраструктуры, необходимой для обеспечения базовых потребностей граждан. Это необходимый шаг для возвращения украинцев в свои дома и поддержки экономического развития в регионах», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков.

Економічна Правда По материалам:

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