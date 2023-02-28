Япония ввела новые санкции против рф: в списках «Росбанк» и производители оружия — Finance.ua
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Япония ввела новые санкции против рф: в списках «Росбанк» и производители оружия

Фондовый рынок
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Япония ввела новые санкции в отношении физических и юридических лиц российской федерации.
Как сообщает МИД страны, под санкции попали 39 физических и более 70 юридических лиц из рф, а также 9 человек из восточных и южных областей Украины, которые считаются причастными к попытке аннексии россией оккупированных территорий.
В список санкций попал банк «Росбанк», его активы будут заморожены с 30 марта 2023 года. Также под санкциями крупнейший акционер российского производителя оружия «Калашников» Алан Лушников, российская компания, специализирующаяся на сборочном производстве электроники «Квант», одно из ведущих предприятий по производству радиотехнической аппаратуры для ВМФ рф «Молот», авиастроительная компания «Роствертол» и многие другие.
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Япония также ввела платежные ограничения и ограничения на операции с капиталом по указанным физическим и юридическим лицам.
Также страна вводит запрет на экспорт в рф товаров, которые могут способствовать укреплению российского промышленного потенциала и экспортные ограничения по 21 организации.
С начала полномасштабной войны в Украине Япония продолжает санкционное давление на российских олигархов, чиновников, оборонный и финансовый сектор россии, расширяет экспортные ограничения (ранее под них попадали, в частности, предметы роскоши).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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