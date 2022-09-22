Япония впервые с 1998 года провела интервенции на валютном рынке. — Finance.ua
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Япония впервые с 1998 года провела интервенции на валютном рынке.

Валюта
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Япония впервые с 1998 года провела интервенции на валютном рынке.
Япония впервые с 1998 года провела интервенции на валютном рынке.
Власти Японии провели интервенции на валютном рынке, чтобы поддержать иену, которая подешевела более чем на 20% в паре с долларом США с начала текущего года.
Об этом сообщает Bloomberg.
Курс доллара к иене, поднимавшийся в ходе сессии выше психологически важной отметки в 145 иен, опустился ниже 141 иены. По данным на 12:20 курс составляет 142,48 иены/$1.
Заместитель министра финансов Японии Масато Канда подтвердил журналистам, что проводятся интервенции на валютном рынке. По его словам, правительство «приняло решительные меры, чтобы остановить нежелательное ослабление иены».
«В лучшем случае эти действия позволят замедлить темпы ослабления иены, — говорит аналитик по валютному рынку Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофер Вонг. — Только этот шаг не изменит стойкий тренд, если Банк Японии не скорректирует денежно-кредитную политику».

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По материалам:
Мінфін.com.ua
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