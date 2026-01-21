0 800 307 555
Япония установила рекорд по количеству туристов

В Японии количество иностранных туристов в 2025 году впервые превысило отметку в 40 миллионов. В то же время в декабре количество китайских туристов снизилось на 45%.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на asia.nikkei.com.
Ожидается, что в 2026 году количество иностранных туристов впервые за пять лет снизится после того, как за последние два года оно достигало рекордных показателей. Это происходило в связи с восстановлением туристической отрасли после пандемии COVID-19.
По данным Японского агентства по туризму, в 2024 году количество посетителей выросло на 47,1% до 36,9 миллиона. В 2025 году эта цифра выросла до 42,7 миллионов, сообщило министерство. Расходы посетителей в Японии также достигли рекордного уровня примерно 9,5 триллиона иен (60 миллиардов долларов).
По материалам:
УНН
