Япония снизила «потолок» на нефть из рф и ввела новые санкции

Япония объявила о новом пакете санкций против россии и ее партнеров. Под ограничения попали даже предприятия из Китая, Турции, ОАЭ, Сейшельских и Маршалловых островов.
Об этом сообщает Trading View и Devdiscourse.
По данным издания, Япония решила снизить предельную цену на российскую сырую нефть до 47,6 доллара за баррель с прежних 60 долларов. Данное решение было принято, чтобы усилить давление на москву за продолжение вторжения в Украину.
МИД Японии сообщил, что новый порог цен на сырую нефть россии будут применять к контрактам, заключенным после 12 сентября, и контрактам с выгрузкой после 17 октября.
Этот шаг был сделан после того, как Европейский Союз в июле снизил предельную цену на российскую сырую нефть до $47,6 в рамках своего 18-го пакета санкций против москвы.
Япония также введет дополнительные санкции по замораживанию активов и контролю экспорта. В частности, известно, что Токио ввело санкции против 14 физических лиц, 48 компаний и организаций из рф, трех компаний с Сейшельских и Маршалловых островов.
Также сообщается об ограничениях на экспорт в отношении двух компаний из рф и девяти компаний из ОАЭ, Турции и Китая.

Новая Зеландия также ужесточила санкции

Новая Зеландия ужесточила санкции против россии, снизив лимит цен на нефть и расширив черный список.
Министр иностранных дел Уинстон Питерс объявил, что предельная цена на российскую сырую нефть снизится с 60 долларов США за баррель до 47,60 долларов США, что согласуется с мерами, предпринятыми Канадой, Европейским Союзом и Великобританией.
«Ограничение цен — это продуманный шаг для сокращения критически важных доходов от нефти, подпитывающих незаконную войну (российского диктатора владимира, — ред.) путина в форме агрессии против Украины», — отметил министр.
По материалам:
РБК-Україна
