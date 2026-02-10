Япония присоединится к инициативе PURL Сегодня 10:34

Япония намерена присоединиться к инициативе НАТО, которая имеет целью поставлять Украине боеприпасы, технику и другие средства американского производства.

Об этом сообщает NHK

Несколько представителей НАТО сказали телеканалу, что Япония, как ожидается, уже в ближайшее время официально объявит о своем намерении внести вклад в инициативу.

Официальные лица уточнили, что Токио выделит средства исключительно на нелетальное оружие, которое, возможно, будет включать в себя радиолокационные системы и бронежилеты.

«Даже нелетальное оборудование имеет важное значение для Украины», — сказал один из представителей НАТО, добавив, что участие Японии в инициативе PURL является значительным шагом вперед.

Также представители Альянса добавили, что Япония уже проинформировала о плане нескольких членов НАТО и Украины.

Напомним, что после возвращения Дональда Трампа на пост президента США страна сократила свою помощь Украине, и новых пакетов помощи в прежнем формате не выделяла.

При этом в июле 2025 года США и НАТО запустили программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Она предусматривает поставку американского оружия в Украину за счет европейских стран. Таким образом, Киев может получить системы ПВО, ракеты, боеприпасы и прочее вооружение.

