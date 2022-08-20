Япония предлагает трудоустройство для ІТ специалистов из Украины — Finance.ua

Япония предлагает трудоустройство для ІТ специалистов из Украины Сегодня 06:21 — Личные финансы

Национальная японская газета The Asahi Shimbun сообщает , что -компании Японии сосредоточились на поиске специалистов для своих проектов среди украинских работников. Главная цель — помочь украинцам и поддержать государство во время войны, пишет visitukraine.today.

Украина богата талантливыми работниками технической сферы. IT-сектор уже 10 лет занимает важную роль в развитии экономического сектора. В мире Украину еще называют «Силиконовой долиной Восточной Европы». Однако из-за войны многие талантливые специалисты могут уехать из Украины. Когда количество проектных заказов из США и Европы постепенно уменьшается, Япония может стать новым рынком.

Токийская IT-компания i3DESIGN одна из тех, кто производит набор специалистов из Украины. С мая в штате корпорации работают украинцы, занимающиеся подбором украинского персонала. Компания получила более 50 заявок от работников из Украины, семь специалистов уже сотрудничают i3DESIGN, ведь главным преимуществом работы в сфере IT является то, что сотрудники могут работать из любого места, где есть Интернет.

В компании отмечают, что хотят работать с украинскими специалистами не временно, а постоянно, потому что они приносят положительный эффект для роста корпорации.

Другая японская компания Next Age Inc. уже поручает украинцам проекты в сфере веб-дизайна, это 11 проектов на сумму 22500 долларов США. Токийская компания PJ-T&C приобрела программное обеспечение, разработанное украинскими инженерами.

В июне Yahoo Japan Corp., Line Corp. и пять других IТ-компаний для украинцев провели семинар по трудоустройству, чтобы ускорить поддержку всей отрасли.

Ранее в МИДе сообщали, что украинская ИТ-компания CHI Software открыла офис в Японии.

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