Япония после видеовстречи лидеров G7 согласилась на нефтяное эмбарго против рф — Finance.ua

Япония после видеовстречи лидеров G7 согласилась на нефтяное эмбарго против рф

Сегодня 12:27 — Казна и Политика

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил после воскресной онлайн-встречи лидеров G7, что Япония введет эмбарго на импорт российской сырой нефти в рамках решения G7 противодействовать вторжению россии в Украину.

Об этом пишет CNN.

«Единство G7 имеет важное значение в настоящее время, и на основе заявления лидеров G7 мы решили принять меры по принципиальному эмбарго на российскую нефть», — сказал Кисида.

По его словам, это «трудное решение», поскольку Япония «полагается на импорт для большинства своих энергетических ресурсов».

При этом Кисида не указал сроки эмбарго Японии на импорт российской нефти.

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