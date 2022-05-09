Япония после видеовстречи лидеров G7 согласилась на нефтяное эмбарго против рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Япония после видеовстречи лидеров G7 согласилась на нефтяное эмбарго против рф

Сегодня 12:27Казна и Политика
11
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил после воскресной онлайн-встречи лидеров G7, что Япония введет эмбарго на импорт российской сырой нефти в рамках решения G7 противодействовать вторжению россии в Украину.
Об этом пишет CNN.
«Единство G7 имеет важное значение в настоящее время, и на основе заявления лидеров G7 мы решили принять меры по принципиальному эмбарго на российскую нефть», — сказал Кисида.
По его словам, это «трудное решение», поскольку Япония «полагается на импорт для большинства своих энергетических ресурсов».
При этом Кисида не указал сроки эмбарго Японии на импорт российской нефти.
По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.