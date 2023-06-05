Япония поможет сельхозтехникой украинским фермерам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Япония поможет сельхозтехникой украинским фермерам

Аграрный рынок
24
Украина рассматривает возможности для расширения сотрудничества с Японией в аграрной отрасли, в частности, по обеспечению аграриев сельскохозяйственной техникой.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
Во время встречи заместителя министра Виталия Головни с представителями посольства Японии в Украине Танакой Котаро и Ватанабе Макико отмечалось, что поддержка в разминировании территорий была озвучена украинской стороной как перспективное направление сотрудничества. «Кроме того, представителями Минагрополитики отмечены новые возможные направления сотрудничества с японской стороной по обеспечению аграриев сельскохозяйственной техникой», — говорится в сообщении.
В рамках сотрудничества Минагрополитики с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) обсуждена реализация двух фаз субпроекта грантовой поддержки по экстренному восстановлению аграрного сектора.
В рамках первой фазы грантовой поддержки Япония передала, в частности, специализированное оборудование и технику. Вторая фаза японского гранта, среди прочего, предполагает вопросы поддержки ирригационного сектора и сектора рыбного хозяйства.
Грантовое соглашение для Программы экстренного восстановления между Агентством и правительством Украины, согласно которому JICA предоставит грант Украине общим объемом 22,440 млрд японских иен ($145,166 млн), был подписано 9 марта 2023 года.
Место для вашей рекламы
Договоренности между Японией и Украиной предусматривают закупку оборудования и услуг для гуманитарного разминирования, транспортного сектора, энергетики, водоснабжения и водоотведения, сферы здравоохранения, образования и сельского хозяйства.
Также правительство Японии планирует направить в Украину $3,5 миллиарда прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года.
Средства позволят профинансировать приоритетные, в частности, социальные и гуманитарные расходы.
Кроме того, Япония стала первой страной, которая делает вклад в $23 миллиона для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.