Япония поможет сельхозтехникой украинским фермерам — Finance.ua

Япония поможет сельхозтехникой украинским фермерам Сегодня 06:38 — Аграрный рынок

Украина рассматривает возможности для расширения сотрудничества с Японией в аграрной отрасли, в частности, по обеспечению аграриев сельскохозяйственной техникой.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Во время встречи заместителя министра Виталия Головни с представителями посольства Японии в Украине Танакой Котаро и Ватанабе Макико отмечалось, что поддержка в разминировании территорий была озвучена украинской стороной как перспективное направление сотрудничества. «Кроме того, представителями Минагрополитики отмечены новые возможные направления сотрудничества с японской стороной по обеспечению аграриев сельскохозяйственной техникой», — говорится в сообщении.

В рамках сотрудничества Минагрополитики с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) обсуждена реализация двух фаз субпроекта грантовой поддержки по экстренному восстановлению аграрного сектора.

В рамках первой фазы грантовой поддержки Япония передала, в частности, специализированное оборудование и технику. Вторая фаза японского гранта, среди прочего, предполагает вопросы поддержки ирригационного сектора и сектора рыбного хозяйства.

Грантовое соглашение для Программы экстренного восстановления между Агентством и правительством Украины, согласно которому JICA предоставит грант Украине общим объемом 22,440 млрд японских иен ($145,166 млн), был подписано 9 марта 2023 года.

Договоренности между Японией и Украиной предусматривают закупку оборудования и услуг для гуманитарного разминирования, транспортного сектора, энергетики, водоснабжения и водоотведения, сферы здравоохранения, образования и сельского хозяйства.

Также правительство Японии планирует направить в Украину $3,5 миллиарда прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года.

Средства позволят профинансировать приоритетные, в частности, социальные и гуманитарные расходы.

Кроме того, Япония стала первой страной, которая делает вклад в $23 миллиона для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Фокус По материалам:

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