Япония планирует испытать передачу солнечной энергии из космоса в 2025 году — Finance.ua

Япония планирует испытать передачу солнечной энергии из космоса в 2025 году Сегодня 22:11 — Энергетика

Япония планирует испытать передачу солнечной энергии из космоса в 2025 году

Японское государственно-частное партнерство попытается передать солнечную энергию из космоса на Землю с помощью спутников уже в 2025 году.

Об этом пишет Engadget.

Проект, работающий над космическим энергоснабжением с 2009 года, планирует развернуть ряд малых спутников на орбите. Эти аппараты будут передавать солнечную энергию на наземные приемные станции, расположенные в сотне километров от них.

Использование орбитальных солнечных панелей и микроволн для передачи энергии на Землю впервые было предложено в 1968 году. С тех пор ряд стран потратили время и деньги на реализацию этой идеи.

Технология привлекательна тем, что такие батареи будут потенциально давать неограниченную возобновляемую энергию. В космосе батареи могут собирать энергию вне зависимости от времени суток. А благодаря тому, что для передачи ресурса используются микроволны, облака — тоже не проблема.

В 2015 году Япония совершила прорыв, когда ее ученые успешно транспортировали 1,8 киловатт мощности (достаточная для питания электрического чайника), на расстояние более 50 метров до беспроводного приемника.

Однако даже если страна успешно развернет орбитальные солнечные батареи, такая технология будет далека от распространенного применения. Дело в том, что с нынешними возможностями производство массива, генерирующего 1 гигаватт электроэнергии (это приблизительная мощность одного ядерного реактора), будет стоить около 7 млрд долларов.

Діло По материалам:

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