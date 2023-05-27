Япония передаст украинским военным 100 грузовиков — Finance.ua

Япония передаст украинским военным 100 грузовиков Сегодня 05:34

Япония передаст украинским военным 100 грузовиков

Украинские военные в скором времени получат от Японии 100 грузовых автомобилей.

Как передает MMR , об этом рассказали на сайте Президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Японию для участия в саммите «Группы семи» встретился с Премьер-министром страны Фумио Кишидой. Президент поблагодарил Японию за пакет финансовой помощи в размере 7,6 миллиарда долларов, который был выделен ранее. Также известно, что на нужды украинских военных от Японии будет передано 100 грузовых автомобилей.

Вероятно, речь идет о тяжелых грузовиках японской армии под названием Isuzu Type 73 (3,5 тонны). Его длина составляет 7,2 м, ширина — 2,5 м, а высота — 3,2 м. Максимальная скорость — 105 км/ч.

Это не первая помощь от Японии для Украины. В марте японские депутаты за свой счет приобрели для украинских военных 20 автомобилей.

Ранее стало известно, что в Украине планируют производить немецкие бронетранспортеры Fuchs.

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