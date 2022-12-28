Япония отменит запрет на внутреннее обращение иностранных стейблкоинов в 2023 году — Finance.ua
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Япония отменит запрет на внутреннее обращение иностранных стейблкоинов в 2023 году

Криптовалюта
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Япония отменит запрет на внутреннее обращение иностранных стейблкоинов в 2023 году
Япония отменит запрет на внутреннее обращение иностранных стейблкоинов в 2023 году
Японские регуляторы рассматривают возможность снятия некоторых основных криптовалютных ограничений, связанных со стейблкоинами, такими как Tether (USDT) или USD Coin (USDC).
Об этом сообщает местное издание Nikkei.
Агентство по финансовым услугам (FSA) Японии разрешит распространение стейблкоинов иностранного производства на внутреннем рынке в 2023 году, но при этом будут действовать такие условия, как сохранение активов на депозитах и верхний лимит на денежные переводы.
Новые правила регулирования стейблкоинов в Японии также потребуют дополнительного контроля над отмыванием средств, полученных преступным путем.
В настоящее время ни одна японская биржа, зарегистрированная в FSA, не предлагает торговлю стейблкоинами.
Японские власти в последнее время активно работают над регулированием криптовалют, включая предложение отменить требование к криптофирмам платить налоги на бумажную прибыль от выпущенных токенов.
Ранее регуляторы Японии также опубликовали рекомендации против использования алгоритмических стейблкоинов типа TerraUSD (UST).

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По материалам:
cryptomisto
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