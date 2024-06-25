Япония ослабила визовые требования для украинцев — Finance.ua

Япония ослабила визовые требования для украинцев Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Япония ослабила визовые требования для украинцев

С 24 июня Япония ослабляет визовые требования для граждан Украины. Это должно способствовать культурному обмену и коммерческим отношениям между странами.

Об этом идет речь в сообщении посольства Японии в Украине.

«Это еще один шаг для дальнейшего развития двусторонних отношений между Украиной и Японией, в том числе содействие культурному обмену, коммерческим отношениям между странами и поддержка усилий по восстановлению Украины», — говорится в сообщении.

В феврале этого года посольство без указания точной даты анонсировало изменения для краткосрочного пребывания граждан Украины (владельцев обычных паспортов) в Японии.

Кого коснется ослабление визовых требований:

Штатных сотрудников украинских компаний, участвующих в проектах сотрудничества между Японией и Украиной. Их внесут в список заявителей, имеющих право на получение многократных виз для краткосрочного пребывания с деловыми целями, и, кроме того, будет смягчено требование наличия истории поездок в Японию. Родственники эвакуированных в Японию украинцев, которые получат право на получение многократных виз для краткосрочного пребывания с целью посещения родственников или знакомых. Многоразовые визы (действительные в течение 5 лет с разрешенным периодом пребывания до 90 дней для каждого визита) будут выдаваться заявителям с высокими доходами и членам их семей.

Ожидается, что эти ослабления визовых требований улучшат условия для проживающих в Японии бизнесменов и родственников эвакуированных из Украины.

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