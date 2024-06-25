Япония ослабила визовые требования для украинцев — Finance.ua

Япония ослабила визовые требования для украинцев
С 24 июня Япония ослабляет визовые требования для граждан Украины. Это должно способствовать культурному обмену и коммерческим отношениям между странами.
Об этом идет речь в сообщении посольства Японии в Украине.
«Это еще один шаг для дальнейшего развития двусторонних отношений между Украиной и Японией, в том числе содействие культурному обмену, коммерческим отношениям между странами и поддержка усилий по восстановлению Украины», — говорится в сообщении.
В феврале этого года посольство без указания точной даты анонсировало изменения для краткосрочного пребывания граждан Украины (владельцев обычных паспортов) в Японии.
Кого коснется ослабление визовых требований:
- Штатных сотрудников украинских компаний, участвующих в проектах сотрудничества между Японией и Украиной. Их внесут в список заявителей, имеющих право на получение многократных виз для краткосрочного пребывания с деловыми целями, и, кроме того, будет смягчено требование наличия истории поездок в Японию.
- Родственники эвакуированных в Японию украинцев, которые получат право на получение многократных виз для краткосрочного пребывания с целью посещения родственников или знакомых.
- Многоразовые визы (действительные в течение 5 лет с разрешенным периодом пребывания до 90 дней для каждого визита) будут выдаваться заявителям с высокими доходами и членам их семей.
Ожидается, что эти ослабления визовых требований улучшат условия для проживающих в Японии бизнесменов и родственников эвакуированных из Украины.
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