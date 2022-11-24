Япония даст Украине на закупку генераторов и ламп более $2 млн — Finance.ua
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Япония даст Украине на закупку генераторов и ламп более $2 млн

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Правительство Японии выделит около $2,57 млн для закупки генераторов и ламп на солнечных батареях для Украины.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, комментируя результаты встречи главы ведомства Германа Галущенко и чрезвычайного и полномочного посла Японии в Украине Мацуды Кунинори.
Кроме того, в рамках сотрудничества с Japan International Cooperation Agency (JICA) достигнуты договоренности по поставкам оборудования для восстановления энергосектора Украины. Первый этап помощи от JICA предусматривает поставку 242 генераторов, которые будут направлены украинским энергетическим компаниям.
По материалам:
uaprom
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