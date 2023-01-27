Япония будет сотрудничать с Украиной в водородных проектах и строительстве малых модульных реакторов — Finance.ua
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Япония будет сотрудничать с Украиной в водородных проектах и строительстве малых модульных реакторов

Казна и Политика
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Япония намерена принять участие в проектах восстановления украинской энергетики и сотрудничать с Украиной в строительстве малых модульных реакторов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Министр энергетики Герман Галущенко и посол Японии в Украине Мацудо Кунинори провели встречу в среду, 25 января. Стороны обсудили вопросы ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС, потребности энергетического сектора Украины и сотрудничество по его восстановлению.
Галущенко подчеркнул, что россия своими действиями в Украине нарушила все 7 базовых принципов ядерной и радиационной безопасности и должна понести за это ответственность. В частности, введением санкций против российской атомной промышленности во главе с «Росатомом», покрывающим акты ядерного терроризма рф.
В свою очередь Мацуда Кунинори подчеркнул, что вопросы обеспечения ядерной и радиационной безопасности очень важны для Японии, и его страна готова углубить сотрудничество с Украиной в этом направлении.
Министр и посол обсудили участие японской стороны в проектах восстановления украинского энергетического сектора на основе новейших технологий. В частности, сотрудничество в строительстве малых модульных реакторов и совместной реализации водородных проектов.
По материалам:
Економічна Правда
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