Япония будет сотрудничать с Украиной в водородных проектах и строительстве малых модульных реакторов — Finance.ua

Япония будет сотрудничать с Украиной в водородных проектах и строительстве малых модульных реакторов Сегодня 07:14 — Казна и Политика

Япония намерена принять участие в проектах восстановления украинской энергетики и сотрудничать с Украиной в строительстве малых модульных реакторов.

Министр энергетики Герман Галущенко и посол Японии в Украине Мацудо Кунинори провели встречу в среду, 25 января. Стороны обсудили вопросы ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС, потребности энергетического сектора Украины и сотрудничество по его восстановлению.

Галущенко подчеркнул, что россия своими действиями в Украине нарушила все 7 базовых принципов ядерной и радиационной безопасности и должна понести за это ответственность. В частности, введением санкций против российской атомной промышленности во главе с «Росатомом», покрывающим акты ядерного терроризма рф.

В свою очередь Мацуда Кунинори подчеркнул, что вопросы обеспечения ядерной и радиационной безопасности очень важны для Японии, и его страна готова углубить сотрудничество с Украиной в этом направлении.

Министр и посол обсудили участие японской стороны в проектах восстановления украинского энергетического сектора на основе новейших технологий. В частности, сотрудничество в строительстве малых модульных реакторов и совместной реализации водородных проектов.

Економічна Правда По материалам:

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