Япония будет покупать российскую нефть по цене выше $60 за баррель — WSJ — Finance.ua
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Япония будет покупать российскую нефть по цене выше $60 за баррель — WSJ

Фондовый рынок
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США предоставили Японии разрешение на исключение из согласованного странами G7 «потолка» на российскую нефть на уровне $60 за баррель.
Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), японские власти обосновали это тем, что стране необходим доступ к российским энергоносителям.
WSJ при этом уточняет, что импорт российского природного газа в Японию «относительно небольшой» и составляет около одной десятой поставки.
5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против россии вступили в силу. Предельная цена на нефть и нефтепродукты, происходящие из россии или экспортируемые из нее, была установлена на уровне 60 долларов за баррель.
Вступил в силу запрет на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и запрет на связанное с транспортировкой предоставление технической помощи, брокерских услуг, финансирования или финансовой помощи.
По материалам:
УНІАН
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