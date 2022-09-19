Японцы представили летающий мотоцикл (видео) — Finance.ua
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Японцы представили летающий мотоцикл (видео)

Технологии&Авто
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Японцы представили летающий мотоцикл (видео)
На автосалоне в Детройте на этой неделе представили летающий байк от японской компании AERWINS Technologies. Об этом сообщает The Detroit News.
Ховербайк под названием Xturismo способен развивать скорость до 100 км/ч и перевозить груз до 100 кг. Одного заряда аккумулятора хватает на 40 минут непрерывного полета.
Стоимость
По нынешним оценкам, его стоимость составляет около $777 тысяч. В будущем AERWINS Technologies надеется наладить серийное производство и снизить цену аппарата до $50 тысяч
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По материалам:
Finance.ua
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