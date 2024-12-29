Японцы назвали лучшие авто 2024 года (фото) — Finance.ua
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Японцы назвали лучшие авто 2024 года (фото)

Технологии&Авто
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Японцы назвали лучшие авто 2024 года (фото)
Японцы назвали лучшие авто 2024 года (фото)
Объявлены лауреаты премии Car of the Year Japan («Японский автомобиль года»). Победителей выбрали из 31 авто-претендентов.
Об этом сообщается на сайте конкурса.
Лучшее авто года в Японии — минивэн Honda Freed. Жюри оценило просторный салон и хорошую управляемость авто. Семейная модель набрала 220 баллов в голосовании и опередила кроссовер Mazda CX-80 (196 баллов) и новый Mini Cooper (172).
Honda Freed — лучшее авто года в Японии
Honda Freed — лучшее авто года в Японии

Рейтинг лучших авто года в Японии:

  1. Honda Freed — 220 баллов.
  2. Mazda CX-80 — 196 баллов.
  3. Mini Cooper — 172 балла.
  4. Suzuki Fronx — 110 баллов.
  5. Lexus LBX — 70 баллов.
  6. Hyundai Ioniq 5 N — 52 балла.
  7. Toyota Land Cruiser Prado 250 — 44 балла.
  8. BYD Seal — 32 балла.
  9. Volvo EX30 — 30 баллов.
  10. Mitsubishi L200 — 18 баллов.
Кроме того, объявили победителей в нескольких номинациях. Лучшим импортным авто стал Mini Cooper, самой технологичной моделью назвали водородную Honda CR-V e: FCEV, а награду за дизайн получил пикап Mitsubishi L200.
Mini Cooper признали лучшим иностранным авто
Mini Cooper признали лучшим иностранным авто
Премия Car of the Year Japan существует с 1980 года: лучшие авто года определяет голосованием жюри из японских автожурналистов. В прошлом году победителем стал гибрид Toyota Prius.
По материалам:
Фокус
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