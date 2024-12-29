Японцы назвали лучшие авто 2024 года (фото) — Finance.ua

Японцы назвали лучшие авто 2024 года (фото) Сегодня 23:43 — Технологии&Авто

Японцы назвали лучшие авто 2024 года (фото)

Объявлены лауреаты премии Car of the Year Japan («Японский автомобиль года»). Победителей выбрали из 31 авто-претендентов.

Об этом сообщается на сайте конкурса.

Лучшее авто года в Японии — минивэн Honda Freed. Жюри оценило просторный салон и хорошую управляемость авто. Семейная модель набрала 220 баллов в голосовании и опередила кроссовер Mazda CX-80 (196 баллов) и новый Mini Cooper (172).

Honda Freed — лучшее авто года в Японии

Рейтинг лучших авто года в Японии:

Honda Freed — 220 баллов. Mazda CX-80 — 196 баллов. Mini Cooper — 172 балла. Suzuki Fronx — 110 баллов. Lexus LBX — 70 баллов. Hyundai Ioniq 5 N — 52 балла. Toyota Land Cruiser Prado 250 — 44 балла. BYD Seal — 32 балла. Volvo EX30 — 30 баллов. Mitsubishi L200 — 18 баллов.

Кроме того, объявили победителей в нескольких номинациях. Лучшим импортным авто стал Mini Cooper, самой технологичной моделью назвали водородную Honda CR-V e: FCEV, а награду за дизайн получил пикап Mitsubishi L200.

Mini Cooper признали лучшим иностранным авто

Премия Car of the Year Japan существует с 1980 года: лучшие авто года определяет голосованием жюри из японских автожурналистов. В прошлом году победителем стал гибрид Toyota Prius.

Фокус По материалам:

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