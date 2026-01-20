0 800 307 555
Янукович получил еще один приговор до 15 лет тюрьмы

Суд вынес еще один приговор для экс-президента Украины Виктора Януковича. Он признан виновным в завладении землей лесного фонда в Сухолучье Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

За что судили

Как говорится, приговор Януковичу объявила коллегия судей ВАКС 20 января 2026 года.
По приговору суда, экс-президент признан виновным в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолучского сельсовета в Киевской области площадью 17,5 га и стоимостью более 22 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, лишения права занимать государственные и административные должности сроком на три года и конфискацию всего принадлежащего имуществу.
Сообщник бывшего президента признан виновным в пособничестве (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины), однако суд освободил его от наказания ввиду истечения сроков привлечения к ответственности.
Приговор вступает в законную силу через 30 дней, если он не будет обжалован в апелляции.

Предусловия

Как сообщают в САП, в 2007 году бывший Президент, будучи на тот момент премьер-министром, инициировал решение, приведшее к выбытию из государственной собственности земельного участка Днепровско-Тетеровского лесоохотничьего хозяйства.
Для реализации схемы подельники экс-президента привлекали приближенных лиц, которые обращались в Киевскую ОГА с заявлениями о выделении участков до 1 га и изменении их целевого назначения. Это позволяло беспрепятственно передавать землю фирме, подконтрольной бывшему Президенту.
В 2009—2011 годах на этом участке построен гостинично-ресторанный комплекс, который экс-президент использовал для личных нужд.

Расследование

Расследование фактов начато в 2014 году. Сначала дело вел Департамент спецрасследований ГПУ, а позже оно передано в САП и НАБУ. Поскольку все обвиняемые находятся в розыске, судебный процесс производился in absentia.

Дела Януковича

Напомним, после бегства Виктора Януковича из Украины в 2014 году правоохранительные органы возбудили против него около десяти уголовных дел.
