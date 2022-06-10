Ямайка признала свой криптовалютный доллар средством платежа — Finance.ua

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Ямайка признала свой криптовалютный доллар средством платежа

Сегодня 22:09Финтех и Карты
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Ямайка признала свой криптовалютный доллар средством платежаЯмайка признала свой криптовалютный доллар средством платежа
Центральный банк Ямайки официально признал цифровую валюту Jam-Dex (CBDC) законным платежным средством. Теперь Ямайка — первая страна в мире, которая легализовала CBDC на законодательном уровне.
Как сообщили в сенате Ямайки, криптовалюта Jam-Dex будет запущена в обращение уже в этом месяце. Власть пошла на такой шаг для поддержки экономики страны, создав альтернативу фиатной наличности.
«Цифровая ямайская валюта предлагает более безопасную и удобную альтернативу физическим банкнотам и монетам, CBDC можно использовать без банковского счета», — рассказал журналистам глава Центрального банка Ричард Байлз.
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Согласно проекту CBDC Atlantic Council, в настоящее время существует 105 стран, исследующих или разрабатывающих CBDC. Нигерия, Багамские острова и несколько островных стран Карибского бассейна практически запустили CBDC, но Ямайка стала первым государством, легализовавшим цифровую валюту.
Идея признания криптовалюты на законодательном уровне пользуется популярностью среди жителей разных стран. Так по результатам недавнего исследования британской газеты The Economist, 37% опрошенных ожидают признание биткоина или другой криптовалюты законным платежным средством.

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По материалам: noworries
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