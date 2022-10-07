Yamaha показала три модели электрических велосипедов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Yamaha показала три модели электрических велосипедов

Технологии&Авто
36
Собственную линейку электрических велосипедов японский производитель мототехники Yamaha Motor Company анонсировал в этом году.
Онлайн презентация будущих электрических велосипедов под названием Switch On прошла на YouTube. Зрителям показали сразу три модели: Moro 07, Wabash RT и Crosscore RC. Все они появятся на рынке до конца 2022 года.
Moro 07 — это горный электровелосипед с двойной рамой и двигателем Yamaha PW-X3. В компании его называют самым маленьким, самым легким и мощным мотором для велосипедов из всех существующих.
По данным производителя, при весе всего 2,75 кг он обеспечивает мгновенные 85 Нм крутящего момента при нулевом каденсе (количество педалевых оборотов в минуту) и позволяет развивать скорость до 25 км/ч.
Велосипед укомплектован аккумулятором на 500 Вт-ч, передней вилкой Rockshox Lyrik Select, шинами Maxxis 27.5 и группсетом Shimano XT 1×12.
Ямаха Моро&nbsp;07
Ямаха Моро 07
Yamaha Wabash RT — гравийный байк, конструкция рамы которого разработана для уверенной и приятной езды с ощущением легкости.
Он оснащен приводом Yamaha PW-ST и технологией нулевого каденса, батареей на 500 Вт-ч, передачами Shimano GRX и системой помощи во время движения. Вся основная информация о велосипеде выводится на жидкокристаллический дисплей.
Ямаха Вабаш&nbsp;РТ
Ямаха Вабаш РТ
Завершает линейку Crosscore RC — универсальный велосипед для повседневной езды. Он оснащен тем же двигателем PW-ST и батареей, что и Wabash, но поставляется с другими передачами Shimano SL-M2010-9R. Как и две предыдущие модели, Crosscore получил технологию нулевой частоты вращения педалей и режим автоматической поддержки, помогающий при движении в гору.
Ямаха Кросскор Радиоуправляемый
Ямаха Кросскор Радиоуправляемый
В какую сумму любителям велопоездок обойдутся велосипеды от Yamaha, не сообщается.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.