Yamaha показала три модели электрических велосипедов — Finance.ua

Yamaha показала три модели электрических велосипедов 07.10.2022, 01:04 — Технологии&Авто

Собственную линейку электрических велосипедов японский производитель мототехники Yamaha Motor Company анонсировал в этом году.

Онлайн презентация будущих электрических велосипедов под названием Switch On прошла на YouTube. Зрителям показали сразу три модели: Moro 07, Wabash RT и Crosscore RC. Все они появятся на рынке до конца 2022 года.

Moro 07 — это горный электровелосипед с двойной рамой и двигателем Yamaha PW-X3. В компании его называют самым маленьким, самым легким и мощным мотором для велосипедов из всех существующих.

По данным производителя, при весе всего 2,75 кг он обеспечивает мгновенные 85 Нм крутящего момента при нулевом каденсе (количество педалевых оборотов в минуту) и позволяет развивать скорость до 25 км/ч.

Велосипед укомплектован аккумулятором на 500 Вт-ч, передней вилкой Rockshox Lyrik Select, шинами Maxxis 27.5 и группсетом Shimano XT 1×12.

Ямаха Моро 07

Yamaha Wabash RT — гравийный байк, конструкция рамы которого разработана для уверенной и приятной езды с ощущением легкости.

Он оснащен приводом Yamaha PW-ST и технологией нулевого каденса, батареей на 500 Вт-ч, передачами Shimano GRX и системой помощи во время движения. Вся основная информация о велосипеде выводится на жидкокристаллический дисплей.

Ямаха Вабаш РТ

Завершает линейку Crosscore RC — универсальный велосипед для повседневной езды. Он оснащен тем же двигателем PW-ST и батареей, что и Wabash, но поставляется с другими передачами Shimano SL-M2010-9R. Как и две предыдущие модели, Crosscore получил технологию нулевой частоты вращения педалей и режим автоматической поддержки, помогающий при движении в гору.

Ямаха Кросскор Радиоуправляемый

В какую сумму любителям велопоездок обойдутся велосипеды от Yamaha, не сообщается.

Телеканал 24 По материалам:

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