Элитные яхты, связанные с попавшими под санкции российскими олигархами, больше не сообщают о своем местонахождении автоматическому глобальному локатору.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные расследования The Observer.
В частности, после вторжения в Украину элитная яхта, связанная с российским миллиардером Андреем Гурьевым, исчезла из глобальных отслеживающих карт, используемых для определения местопребывания морского движения (AIS).
По данным расследователей, это одна из по меньшей мере шести элитных яхт, связанных с подсанкционными в Великобритании российскими олигархами.
По меньшей мере 13 таких судов общей стоимостью почти 2 млрд фунтов стерлингов уже конфисковали после вторжения в Украину. В последнем случае яхту Amadea, вероятно, связанную с миллиардером Сулейманом Керимовым, захватили от имени США.
Среди яхт, отключивших локацию:
72-метровая яхта Clio, связанная с Олегом Дерипаской. Она уплыла из Индийского океана в Турцию после вторжения россии. Последнее место передачи было 18 апреля в Черном море, в пределах досягаемости российских портов Сочи и Новороссийска.
70-метровая Galactica Super Nova, связанная с олигархом Вагитом Алекперовым, бывшим президентом «Лукойла». Последнее переданное местонахождение судна было 2 марта у побережья Хорватии.
140-метровая Ocean Victory, связанная с подсанкционным олигархом Виктором Рашниковым, которая в последний раз передала свое местонахождение на Мальдивах 1 марта.
Журналистам удалось выйти на связь с одним из членов экипажа яхты, принадлежащего подсанкционному олигарху. Он сказал, что им дали указание скрыть информацию о местонахождении.