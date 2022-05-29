Яхты подсанкционных россиян выключают систему геолокации во избежание ареста — The Guardian

Сегодня 22:05 — Криминал

Элитные яхты, связанные с попавшими под санкции российскими олигархами, больше не сообщают о своем местонахождении автоматическому глобальному локатору.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные расследования The Observer.

В частности, после вторжения в Украину элитная яхта, связанная с российским миллиардером Андреем Гурьевым, исчезла из глобальных отслеживающих карт, используемых для определения местопребывания морского движения (AIS).

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По данным расследователей, это одна из по меньшей мере шести элитных яхт, связанных с подсанкционными в Великобритании российскими олигархами.

По меньшей мере 13 таких судов общей стоимостью почти 2 млрд фунтов стерлингов уже конфисковали после вторжения в Украину. В последнем случае яхту Amadea, вероятно, связанную с миллиардером Сулейманом Керимовым, захватили от имени США.

Среди яхт, отключивших локацию:

72-метровая яхта Clio , связанная с Олегом Дерипаской. Она уплыла из Индийского океана в Турцию после вторжения россии. Последнее место передачи было 18 апреля в Черном море, в пределах досягаемости российских портов Сочи и Новороссийска.

, связанная с Олегом Дерипаской. Она уплыла из Индийского океана в Турцию после вторжения россии. Последнее место передачи было 18 апреля в Черном море, в пределах досягаемости российских портов Сочи и Новороссийска. 70-метровая Galactica Super Nova , связанная с олигархом Вагитом Алекперовым, бывшим президентом «Лукойла». Последнее переданное местонахождение судна было 2 марта у побережья Хорватии.

, связанная с олигархом Вагитом Алекперовым, бывшим президентом «Лукойла». Последнее переданное местонахождение судна было 2 марта у побережья Хорватии. 140-метровая Ocean Victory, связанная с подсанкционным олигархом Виктором Рашниковым, которая в последний раз передала свое местонахождение на Мальдивах 1 марта.

Журналистам удалось выйти на связь с одним из членов экипажа яхты, принадлежащего подсанкционному олигарху. Он сказал, что им дали указание скрыть информацию о местонахождении.

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