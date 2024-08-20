Яхта британского бизнесмена Майка Линча затонула возле Италии, он пропал без вести — Finance.ua

Яхта британского бизнесмена Майка Линча затонула возле Италии, он пропал без вести Сегодня 17:15 — Мир

Яхта британского бизнесмена Майка Линча затонула возле Италии, он пропал без вести

Британский бизнесмен Майк Линч пропал без вести после того, как его суперяхта Bayesian с 22 людьми на борту затонула у берегов Италии.

Об этом пишет Bloomberg.

56-метровая яхта затонула вблизи городка Портичелло. Водолазы-спасатели пытаются добраться до корпуса, лежащего на глубине примерно 50 метров.

Итальянская береговая охрана подтвердила, что обнаружила только одно тело. На борту находились 22 человека: 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Спасатели нашли 15 выживших. Также обнаружено тело одного погибшего члена экипажа. 59-летний Линч и его 18-летняя дочь Анна считаются пропавшими без вести.

Фото: Reuters

Как пишет итальянское издание Corriere della Sera , есть опасения, что пассажиры могли быть заперты в своих каютах, поскольку водолазы видели тела через иллюминаторы затонувшего судна.

Яхта была пришвартована у побережья Портичелло недалеко от Палермо, когда шторм, начавшийся около 5 утра, сорвал судно с якоря и затопил его. По словам свидетелей, шторм застал яхту внезапно, когда она находилась неподалеку от порта.

В The Guardian также сообщили , что председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер и эксперт по британской юридической компании Clifford Chance Крис Морвилло оказались среди пропавших без вести после аварии.

Фото: The Guardian

Что известно о Линче

Майк Линч — 59-летний мультимиллионер, британский предприниматель и бизнесмен. Он получил прозвище «британский Билл Гейтс» благодаря своим достижениям в области разработки программного обеспечения и влияния на технологическую индустрию.

В 1996 году Майк Линч основал компанию Autonomy, специализировавшуюся на разработке программного обеспечения для анализа обширных данных и обработки неструктурированной информации (тексты, видеозаписи).

В 2011 году Линч продал Autonomy американской корпорации Hewlett-Packard (HP) за 11 миллиардов долларов. В скором времени HP обвинила Майка Линча в завышении стоимости компании: его обвинили в махинациях и мошенничестве с бухгалтерией. В январе 2022 года суд признал мультимиллионера виновным, однако в июне 2024 года суд США оправдал Майка Линча по всем пунктам обвинения.

В 2013 году Майк Линч также основал венчурную компанию Invoke Capital, инвестировавшую в перспективные технологические стартапы.

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