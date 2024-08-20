Яхта британского бизнесмена Майка Линча затонула возле Италии, он пропал без вести — Finance.ua
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Яхта британского бизнесмена Майка Линча затонула возле Италии, он пропал без вести

Мир
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Яхта британского бизнесмена Майка Линча затонула возле Италии, он пропал без вести
Яхта британского бизнесмена Майка Линча затонула возле Италии, он пропал без вести
Британский бизнесмен Майк Линч пропал без вести после того, как его суперяхта Bayesian с 22 людьми на борту затонула у берегов Италии.
Об этом пишет Bloomberg.
56-метровая яхта затонула вблизи городка Портичелло. Водолазы-спасатели пытаются добраться до корпуса, лежащего на глубине примерно 50 метров.
Итальянская береговая охрана подтвердила, что обнаружила только одно тело. На борту находились 22 человека: 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Спасатели нашли 15 выживших. Также обнаружено тело одного погибшего члена экипажа. 59-летний Линч и его 18-летняя дочь Анна считаются пропавшими без вести.
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Как пишет итальянское издание Corriere della Sera, есть опасения, что пассажиры могли быть заперты в своих каютах, поскольку водолазы видели тела через иллюминаторы затонувшего судна.
Яхта была пришвартована у побережья Портичелло недалеко от Палермо, когда шторм, начавшийся около 5 утра, сорвал судно с якоря и затопил его. По словам свидетелей, шторм застал яхту внезапно, когда она находилась неподалеку от порта.
В The Guardian также сообщили, что председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер и эксперт по британской юридической компании Clifford Chance Крис Морвилло оказались среди пропавших без вести после аварии.
Фото: The Guardian
Фото: The Guardian

Что известно о Линче

Майк Линч — 59-летний мультимиллионер, британский предприниматель и бизнесмен. Он получил прозвище «британский Билл Гейтс» благодаря своим достижениям в области разработки программного обеспечения и влияния на технологическую индустрию.
Яхта британского бизнесмена Майка Линча затонула возле Италии, он пропал без вести
В 1996 году Майк Линч основал компанию Autonomy, специализировавшуюся на разработке программного обеспечения для анализа обширных данных и обработки неструктурированной информации (тексты, видеозаписи).
В 2011 году Линч продал Autonomy американской корпорации Hewlett-Packard (HP) за 11 миллиардов долларов. В скором времени HP обвинила Майка Линча в завышении стоимости компании: его обвинили в махинациях и мошенничестве с бухгалтерией. В январе 2022 года суд признал мультимиллионера виновным, однако в июне 2024 года суд США оправдал Майка Линча по всем пунктам обвинения.
В 2013 году Майк Линч также основал венчурную компанию Invoke Capital, инвестировавшую в перспективные технологические стартапы.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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