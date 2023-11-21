Xiaomi зафиксировала первый рост продаж смартфонов с 2021 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Xiaomi зафиксировала первый рост продаж смартфонов с 2021 года

Фондовый рынок
6
Xiaomi зафиксировала первый рост продаж смартфонов с 2021 года
Xiaomi зафиксировала первый рост продаж смартфонов с 2021 года
Китайский производитель смартфонов Xiaomi впервые за почти два года зафиксировал рост доходов благодаря агрессивной стратегии компании, которая начала предлагать более дорогие модели на внутреннем и внешнем рынках.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что в третьем квартале продажи компании составили 70,9 млрд юаней (9,9 млрд долл.), тогда как средние прогнозы составили 70,5 млрд. Чистая прибыль составила 4,9 млрд юаней по сравнению со средней оценкой в ​​4,3 млрд юаней.
«Xiaomi исходит из многолетнего упадка, когда мировой спрос на смартфоны и другую электронику упал, а конкуренты от Huawei Technologies Co. до Apple Inc. и Oppo посягнули на ее некогда доминирующие позиции», — говорится в сообщении.
Читайте также
Хорошие показатели Xiaomi являются признаком того, что мировой рынок смартфонов, возможно, наконец-то выбрался из пропасти. Xiaomi и Huawei возглавили 11%-ный скачок продаж смартфонов в октябре в Китае, хотя это по сравнению с периодом Covid.
Инвесторы делают ставку на то, что Xiaomi будет одним из самых больших бенефициаров любого отскока. С июньского минимума компания получила около 19 млрд долларов рыночной стоимости на волне ажиотажа вокруг своего последнего телефона, а также растущих ожиданий относительно наступления на рынок электромобилей.
Кроме того, за первую неделю октября Xiaomi продала более миллиона своих последних устройств 14 серии.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.