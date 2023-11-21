Xiaomi зафиксировала первый рост продаж смартфонов с 2021 года — Finance.ua

Xiaomi зафиксировала первый рост продаж смартфонов с 2021 года Сегодня 02:01 — Фондовый рынок

Xiaomi зафиксировала первый рост продаж смартфонов с 2021 года

Китайский производитель смартфонов Xiaomi впервые за почти два года зафиксировал рост доходов благодаря агрессивной стратегии компании, которая начала предлагать более дорогие модели на внутреннем и внешнем рынках.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в третьем квартале продажи компании составили 70,9 млрд юаней (9,9 млрд долл.), тогда как средние прогнозы составили 70,5 млрд. Чистая прибыль составила 4,9 млрд юаней по сравнению со средней оценкой в ​​4,3 млрд юаней.

«Xiaomi исходит из многолетнего упадка, когда мировой спрос на смартфоны и другую электронику упал, а конкуренты от Huawei Technologies Co. до Apple Inc. и Oppo посягнули на ее некогда доминирующие позиции», — говорится в сообщении.

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Хорошие показатели Xiaomi являются признаком того, что мировой рынок смартфонов, возможно, наконец-то выбрался из пропасти. Xiaomi и Huawei возглавили 11%-ный скачок продаж смартфонов в октябре в Китае, хотя это по сравнению с периодом Covid.

Инвесторы делают ставку на то, что Xiaomi будет одним из самых больших бенефициаров любого отскока. С июньского минимума компания получила около 19 млрд долларов рыночной стоимости на волне ажиотажа вокруг своего последнего телефона, а также растущих ожиданий относительно наступления на рынок электромобилей.

Кроме того, за первую неделю октября Xiaomi продала более миллиона своих последних устройств 14 серии.

Економічна Правда По материалам:

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