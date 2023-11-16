Первый автомобиль Xiaomi полностью рассекретили до премьеры (фото) — Finance.ua

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Первый автомобиль Xiaomi полностью рассекретили до премьеры (фото)

Технологии&Авто
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Первый автомобиль Xiaomi полностью рассекретили до премьеры (фото)
Первый автомобиль Xiaomi полностью рассекретили до премьеры (фото)
В интернет просочились официальные фото Xiaomi SU7. Первый электромобиль от китайского производителя электроники поступит в производство с декабря. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Первый автомобиль Xiaomi полностью рассекретили до премьеры (фото)
Новый Xiaomi SU7 (ранее известный как MS11 Modena) будет выпускаться на предприятии концерна BAIC в пригороде Пекина. Электрический седан будет стоить примерно 200 000 — 260 000 юаней ($27 500 — 36 500) и станет конкурентом Tesla Model 3.

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Электромобиль Xiaomi SU7 отличается обтекаемым дизайном с покатой крышей, выраженным «носом» и стреловидными фарами. Его крыша полностью стеклянная, а сзади установлен выдвижной спойлер. На выбор предложены колесные диски на 19 или 20 дюймов.
Первый автомобиль Xiaomi полностью рассекретили до премьеры (фото)

Размеры Xiaomi SU7 2024:

  • длина — 4997 мм;
  • ширина — 1963 мм;
  • высота — 1455 мм;
  • колесная база — 3000 мм;
  • масса — 1980−2205 кг.
Салон Xiaomi SU7 не показали на официальных фото, но рассекретили на шпионских снимках. Внутри установлен небольшой виртуальный приборный щиток и большой тачскрин. Электрокар получит систему распознавания лица и автопилота.
Первый автомобиль Xiaomi будет предложен в 300-сильной заднеприводной и 673-сильной полноприводной версиях. Максимальная скорость будет составлять 210 и 265 км/ч соответственно. Запас хода будет составлять от 600 до 800 км.
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По материалам:
Фокус
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