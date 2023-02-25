Xiaomi выпустили лейку для душа с тремя режимами разбрызгивания — Finance.ua

Xiaomi выпустили лейку для душа с тремя режимами разбрызгивания Сегодня 02:55 — Фондовый рынок

Xiaomi выпустила в Китай ручной душ MIJIA Booster. Новый ручной душ с повышением давления будет доступен с помощью краудфандинговой кампании, которая начнется 22 февраля. Ручной душ MIJIA имеет три режима струи, а также оснащен инновационным кнопочным управлением. Вы можете переключать спрей кончиками пальцев независимо от того, держите ли вы его вертикально или назад.

Ручной душ MIJIA с наддувом прошел 22 процесса гальванического покрытия. Он также прошел национальный стандарт 24-часового распыления соли для создания 10-уровневых ярких покрытий. Soft-touch носик ручного душа изготовлен из жидкого силикона. Вы можете быстро удалить накипь, осторожно потерев носик, чтобы вода стекала. Шестерни ручного душа с наддувом MIJIA прозрачные, срок службы — 10 000 циклов. В ручном душе используется технология физического давления с малыми отверстиями, обеспечивающая мощный поток под низким давлением.

Наддувной ручной душ MIJIA имеет существенное улучшение звуковой мощности. Изделие вносит структурные изменения, чтобы уменьшить шум от потока воды, чтобы улучшить впечатление от душа. Душевая лейка имеет универсальный четырехточечный интерфейс с конструкцией ручки против ожогов. Таким образом, ручка наддувного ручного душа MIJIA очень прочная и удобная.

Краудфандинговая цена ручного душа MIJIA Booster составляет 59 юаней (~9 долларов). Как уже упоминалось ранее, краудфандинговая кампания стартует 22 февраля 2023 года. Пока нет указаний, когда модель станет доступна клиентам. Xiaomi также молчит о дальнейшей глобальной доступности ручного душа.

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