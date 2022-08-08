Xiaomi выпустила умные очки, которые мгновенно переводят любой текст — Finance.ua
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Xiaomi выпустила умные очки, которые мгновенно переводят любой текст

Технологии&Авто
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Xiaomi выпустила умные очки, которые мгновенно переводят любой текст
Xiaomi выпустила умные очки, которые мгновенно переводят любой текст, Фото: Xiaomi
Xiaomi представила на рынке свой новый продукт Mijia Glasses Camera. Это умные очки, оснащенные мощной камерой и дисплеем с оптической призмой.
Впрочем, это не главная их фишка. С помощью очков можно переводить текст в режиме реального времени и выводить объекты дополненной реальности, передает Xiaomi Today.
Сам гаджет весит 100 граммов и оснащен 0.23-дюймовым microOLED-экраном от Sony с максимальной яркостью 3000 нит, изображение с которого выводится перед линзой очков с помощью призмы. Кстати, такая же конструкция использовалась в Google Glass.
Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi
За работу очков отвечает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, а также аккумулятор на 1020 мАч с магнитной зарядкой 10 Вт — за полчаса очки зарядятся на 80%. Есть и модули Wi-Fi с Bluetooth 5.0.
На данный момент купить очки только в Китае за 2699 юаней (около 14 000 грн), но вскоре их наверняка можно будет найти и на торговых площадках типа AliExpress.
По материалам:
УНІАН
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