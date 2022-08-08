Xiaomi выпустила умные очки, которые мгновенно переводят любой текст — Finance.ua

Xiaomi выпустила умные очки, которые мгновенно переводят любой текст Сегодня 23:30 — Технологии&Авто

Xiaomi выпустила умные очки, которые мгновенно переводят любой текст, Фото: Xiaomi

Xiaomi представила на рынке свой новый продукт Mijia Glasses Camera. Это умные очки, оснащенные мощной камерой и дисплеем с оптической призмой.

Впрочем, это не главная их фишка. С помощью очков можно переводить текст в режиме реального времени и выводить объекты дополненной реальности, передает Xiaomi Today.

Сам гаджет весит 100 граммов и оснащен 0.23-дюймовым microOLED-экраном от Sony с максимальной яркостью 3000 нит, изображение с которого выводится перед линзой очков с помощью призмы. Кстати, такая же конструкция использовалась в Google Glass.

Фото: Xiaomi

За работу очков отвечает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, а также аккумулятор на 1020 мАч с магнитной зарядкой 10 Вт — за полчаса очки зарядятся на 80%. Есть и модули Wi-Fi с Bluetooth 5.0.

На данный момент купить очки только в Китае за 2699 юаней (около 14 000 грн), но вскоре их наверняка можно будет найти и на торговых площадках типа AliExpress.

УНІАН По материалам:

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