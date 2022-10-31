Xiaomi выпустила смартфон Redmi Note 12 с чипом Snapdragon 4 Gen 1 — Finance.ua

Xiaomi выпустила смартфон Redmi Note 12 с чипом Snapdragon 4 Gen 1 Сегодня 06:33 — Фондовый рынок

Базовый Redmi Note 12 оснащается таким же экраном, как старшие модели. Можно рассчитывать на 6.67-дюймовую OLED-панель с разрешением FHD+ и частотой кадров 120 Гц.

Основная камера состоит из главного 48-Мп датчика и 2-Мп дополнительного датчика. На лицевой панели разместилась скромная 8-Мп камера. В основе смартфона лежит чип Snapdragon 4 Gen1.

Redmi Note 12 имеет 4/6/8 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ флэш-памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью всего 33 Вт, боковой сканер отпечатков пальцев, ИК-порт, USB-C, Wi-Fi и Bluetooth. NFC и стереодинамики не упоминаются.

Стоимость Redmi Note 12 с 4/128 ГБ памяти составила $165, с 6/128 ГБ — $180, с 8/128 ГБ — $205, с 8/256 ГБ — $235. Продажа стартует 31 октября. Смартфон выпускается в черном, синем и белом цветах.

iLenta По материалам:

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