Xiaomi выпустила «раскладушку» Mix Flip: характеристики (фото) — Finance.ua
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Xiaomi выпустила «раскладушку» Mix Flip: характеристики (фото)

Технологии&Авто
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Xiaomi выпустила «раскладушку» Mix Flip: характеристики (фото)
Xiaomi выпустила «раскладушку» Mix Flip: характеристики (фото)
Китайская компания Xiaomi представила свой первый складной смартфон Mix Flip. Модель доступна в трех цветах, сообщило издание GSM Arena.
Размер главного экрана составляет 4,01 дюйма, что соответствует Motorola Razr+ 2024 как самому большому в своем классе. Наружный дисплей Allaround Liquid имеет рабочую область 16:9, где удобно могут разместиться все необходимые пользователю виджеты.
Xiaomi выпустила «раскладушку» Mix Flip: характеристики (фото)
Аккумулятор на 4780 мАч достаточно емкий для этого сегмента. Аппарат поддерживает функцию быстрой зарядки благодаря технологии HyperCharge мощностью 67 Вт.
Второй OLED-экран Mix Flip имеет диагональ 6,86 дюймов, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 3000 нит. В этот дисплей встроены две камеры по 50 Мп. Основная камера с диафрагмой f/1,7, размером пикселей 1,0 мкм и динамическим диапазоном 13,5 ступени. Дополнительная камера получила диафрагму f/2.0 с фокусным расстоянием 46 мм (2-кратным зумом). Она также оснащена плавающей линзой, позволяющей фокусироваться на расстоянии до 9 см. Используя механический шарнир, можно использовать камеры Xiaomi Mix Flip под любым углом от 45° до 135°.
Xiaomi выпустила «раскладушку» Mix Flip: характеристики (фото)
За работу телефона отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 3 с системой охлаждения.
Xiaomi Mix Flip доступен в черном, белом, фиолетовом цветах. Гаджет можно приобрести с памятью объемом 16 ГБ/1 ТБ, 12/512 ГБ и 12/256 ГБ по цене от 5999 юаней (760 евро, или 820 долларов США).
По материалам:
Фокус
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