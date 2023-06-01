Xiaomi выпустила "карманный" павербанк со встроенным кабелем — Finance.ua

Xiaomi выпустила "карманный" павербанк со встроенным кабелем Сегодня 23:22 — Технологии&Авто

Xiaomi выпустила "карманный" павербанк со встроенным кабелем

Линейка аксессуаров Xiaomi пополнилась новым карманным павербанком с длинным названием — Xiaomi Power Bank 10000mah Pocket Edition Pro. Его основная «фишка» заключается в наличии встроенного шнурка USB-C.

Производитель утверждает, что такое решение позволяет не заботиться о том, чтобы носить с собой и кабель для зарядки. На корпусе есть специальное место, чтобы спрятать разъем кабеля, когда он не используется.

Сам павербанк характеризуется емкостью 10 000 мАч и способен выдавать до 22.5 Вт мощности, а помимо встроенного провода у него есть еще по одному порту USB-C и USB-A. Обещают, что энергии хватит на две полные зарядки iPhone 14 на максимальной мощности.

Также у новинки есть режим зарядки низким током для аксессуаров вроде наушников. Он активируется двойным щелчком кнопки включения и позволяет безопасно заряжать маленькие гаджеты. В то же время присутствует несколько механизмов защиты, в том числе от короткого замыкания, перенапряжения и перезаряда.

В Китае за Xiaomi Power Bank Pocket Edition просят всего 129 юаней (около 700 грн). На площадке AliExpress и других маркетплейсах аппарат еще не появился, но это вопрос времени.

УНІАН По материалам:

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