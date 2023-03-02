Xiaomi снизила цены на Redmi K60 — Finance.ua
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Xiaomi снизила цены на Redmi K60

Фондовый рынок
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В середине февраля компания Redmi официально снизила цены на старшие версии Redmi K60, чтобы еще больше популяризировать версии, оснащенные 512 ГБ флэш-памяти. Акцию бурно встретили поклонники.
Смартфоны очень быстро раскупили, хотя Redmi обещала предлагать их по сниженной цене не менее двух недель. Теперь производитель подтвердил, что с 3 по 8 марта будут действовать сниженные цены на версии, оснащенные 256 ГБ флэш-памяти.
В частности, версия с 8 ГБ оперативной памяти обойдется в 375 долларов, а вариант, оснащенный 12 ГБ оперативной памяти, обойдется в 390 долларов.
Redmi K60 оснащен экраном AMOLED с разрешением 2К и подэкранным сканером, а также однокристальной системой Snapdragon 8 Plus Gen 1, которая позволяет набирать в популярном тестовом приложении AnTuTu более 1,1 млн баллов. Телефон оснащен оперативной памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1. Redmi K60 оснащен аккумулятором емкостью 5500 мА*ч, телефон поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт. Он поддерживает 30-ваттную беспроводную зарядку.
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По материалам:
Portaltele
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