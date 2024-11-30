Xiaomi работает над собственным мобильным процессором Bloomberg — Finance.ua

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Xiaomi работает над собственным мобильным процессором Bloomberg

Технологии&Авто
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Xiaomi работает над собственным мобильным процессором Bloomberg
Xiaomi работает над собственным мобильным процессором Bloomberg
Xiaomi планирует представить мобильный чип своей разработки для своих будущих смартфонов. Таким образом компания хочет уменьшить свою зависимость от поставщиков не из Китая, таких как Qualcomm и MediaTek, Bloomberg.
Массовое производство новых мобильных процессоров Xiaomi может стартовать в 2025 году. Этот шаг подчеркивает стремление компании присоединиться к растущему количеству китайских технологических гигантов, активно инвестирующих в сферу полупроводников. Это также соответствует стратегическим целям Пекина, который пытается укрепить позиции в глобальной технологической гонке с США.
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Разработка собственных чипов позволит Xiaomi не только снизить зависимость от зарубежных поставщиков, но и усовершенствовать экосистему, сочетающую смартфоны и электромобили.
Подробности о новом мобильном процессоре Xiaomi пока не разглашаются, но известно, что в 2025 году компания планирует существенно увеличить инвестиции в исследования и разработки. По словам исполнительного директора Лея Цзюня, Xiaomi выделит 30 миллиардов юаней ($4,1 млрд) на развитие ключевых технологий, в том числе искусственного интеллекта, создание чипов и усовершенствование операционной системы.
По материалам:
mezha.media
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