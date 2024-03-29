Xiaomi приступил к продаже своего электромобиля EV Launch — Finance.ua
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Xiaomi приступил к продаже своего электромобиля EV Launch

Технологии&Авто
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Xiaomi приступил к продаже своего электромобиля EV Launch
Xiaomi приступил к продаже своего электромобиля EV Launch, Фото: Bloomberg
Xiaomi провела трехчасовую презентацию своего автомобиля EV Launch. Компания уточнила спецификации электромобиля и объявила о начале продаж в 59 магазинах Китая, о продажах в других странах пока не сообщалось.
Видео с презентации опубликовано на официальной странице Xiaomi на YouTube.
Базовая версия будет стоить 215,9 тысяч юаней (около $30 тысяч долларов). Модель Pro — 245,9 тысячи юаней ($34 тысячи долларов), Max — 299,9 тысячи ($41 тысяча долларов). Для сравнения, цены на Tesla Model 3 в Китае начинаются от 245,9 тысячи юаней.
Машина доступна в девяти цветах. При этом голубой, серый и зеленый — это базовые цвета, за остальные нужно будет доплатить 7000 юаней (около $1000).
Фото: Bloomberg
Фото: Bloomberg
Xiaomi официально представила свой первый электромобиль в декабре 2023 года. Седан, получивший название SU7 с сокращением от SU от Speed ​​Ultra («ультра скорость»).
Исполнительный директор Xiaomi Лей Цзюнь, представляя модель, заявил, что она имеет технологию «суперелектрического двигателя», способную обеспечивать скорость разгона быстрее, чем Tesla и электромобили Porsche.
SU7 может разгоняться до 100 км/ч за 5,28 секунды, его максимальная скорость — 210 км/ч. В базовой модели запас хода — 700 км на одном заряде, а пятнадцатиминутной зарядки хватит, чтобы автомобиль проехал 350 км. У модели Pro запас хода составляет 830 км, у Max — 800 км, но она отличается «максимальным уровнем» автопилота.
По материалам:
Українські Новини
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