Xiaomi прекратила поддержку 7-ми популярных в прошлом смартфонов — Finance.ua

Xiaomi прекратила поддержку 7-ми популярных в прошлом смартфонов 30.07.2022, 01:02 — Фондовый рынок

«Сяоми» объявила о прекращении поддержки 7-и некогда популярных смартфонов. Перечисленные ниже устройства больше не будут получать обновления MIUI, патчей безопасности и новых версий Android.

Озвученный 01 июля перечень устройств-«отказников» выглядит так:

Производитель прекратил поставки запчастей для упомянутых гаджетов. Отремонтировать смартфоны можно будет лишь при наличии комплектующих в сервис-центре.

Большинство телефонов из списка увидели свет в 2018 году. Их производство прекращено несколько лет назад.

prostomob По материалам:

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