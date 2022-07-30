Xiaomi прекратила поддержку 7-ми популярных в прошлом смартфонов — Finance.ua

Xiaomi прекратила поддержку 7-ми популярных в прошлом смартфонов
«Сяоми» объявила о прекращении поддержки 7-и некогда популярных смартфонов. Перечисленные ниже устройства больше не будут получать обновления MIUI, патчей безопасности и новых версий Android.
Озвученный 01 июля перечень устройств-«отказников» выглядит так:
Производитель прекратил поставки запчастей для упомянутых гаджетов. Отремонтировать смартфоны можно будет лишь при наличии комплектующих в сервис-центре.
Большинство телефонов из списка увидели свет в 2018 году. Их производство прекращено несколько лет назад.
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