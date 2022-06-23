Xiaomi представила Windows-планшет с амбициями ноутбука — Finance.ua
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Xiaomi представила Windows-планшет с амбициями ноутбука

23.06.2022, 02:14Технологии&Авто
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Xiaomi представила Windows-планшет с амбициями ноутбукаXiaomi представила Windows-планшет с амбициями ноутбука
Компания Xiaomi представила планшет Book S 12.4 под управлением Windows 11. Устройство ориентировано на европейский рынок, а в роли вычислительной платформы — Snapdragon 8cx Gen 2 от Qualcomm.
Следуя концепции 2-в-1, аппарат способен выступать как в качестве планшета, так и ноутбука (при подключении магнитной клавиатуры). Также доступны и другие аксессуары, превращающие планшет в универсальный инструмент.

Технические характеристики Xiaomi Book S 12.4

  • Габариты: 294×197×8,95 мм, 720 г
  • Дисплей: 12,35″, 2560×1600 (16:10), LCD, сенсорный, Gorilla Glass 3
  • Процессор: 8-ядерный Qualcom 8cx Gen 2, 2,84 ГГц, Adreno 680
  • Память: 8 ГБ оперативной LPDDR4X, 256 ГБ постоянной, слот для microSD
  • Камера: 13 Мп (основная), 5 Мп (фронтальная)
  • Батарея: 38 Вт/ч
  • ОС: Windows 11 S
  • Связь: USB-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, аудиоджек.
Дисплей с максимальной яркостью 500 нит поддерживает 100% цветовой палитры DCI-P3 и стилус Xiaomi Smart Pen, который продается отдельно. Еще один аксессуар — клавиатура-чехол со встроенным трекпадом. Планшет имеет стереодинамики и два микрофона.
В Европе Xiaomi Book S 12.4 стоит 699 евро (≈21 806 гривен). В подарок предлагается клавиатура, подключаемая к устройству.
По материалам: Телеканал 24
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