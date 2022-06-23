Xiaomi представила Windows-планшет с амбициями ноутбука — Finance.ua

Xiaomi представила Windows-планшет с амбициями ноутбука

Xiaomi представила Windows-планшет с амбициями ноутбука

Компания Xiaomi представила планшет Book S 12.4 под управлением Windows 11. Устройство ориентировано на европейский рынок, а в роли вычислительной платформы — Snapdragon 8cx Gen 2 от Qualcomm.

Следуя концепции 2-в-1, аппарат способен выступать как в качестве планшета, так и ноутбука (при подключении магнитной клавиатуры). Также доступны и другие аксессуары, превращающие планшет в универсальный инструмент.

Технические характеристики Xiaomi Book S 12.4

Габариты: 294×197×8,95 мм, 720 г

Дисплей: 12,35″, 2560×1600 (16:10), LCD, сенсорный, Gorilla Glass 3

Процессор: 8-ядерный Qualcom 8cx Gen 2, 2,84 ГГц, Adreno 680

Память: 8 ГБ оперативной LPDDR4X, 256 ГБ постоянной, слот для microSD

Камера: 13 Мп (основная), 5 Мп (фронтальная)

Батарея: 38 Вт/ч

ОС: Windows 11 S

Связь: USB-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, аудиоджек.

Дисплей с максимальной яркостью 500 нит поддерживает 100% цветовой палитры DCI-P3 и стилус Xiaomi Smart Pen, который продается отдельно. Еще один аксессуар — клавиатура-чехол со встроенным трекпадом. Планшет имеет стереодинамики и два микрофона.

В Европе Xiaomi Book S 12.4 стоит 699 евро (≈21 806 гривен). В подарок предлагается клавиатура, подключаемая к устройству.

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