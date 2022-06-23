Xiaomi представила Windows-планшет с амбициями ноутбука — Finance.ua

Xiaomi представила Windows-планшет с амбициями ноутбука
Компания Xiaomi представила планшет Book S 12.4 под управлением Windows 11. Устройство ориентировано на европейский рынок, а в роли вычислительной платформы — Snapdragon 8cx Gen 2 от Qualcomm.
Следуя концепции 2-в-1, аппарат способен выступать как в качестве планшета, так и ноутбука (при подключении магнитной клавиатуры). Также доступны и другие аксессуары, превращающие планшет в универсальный инструмент.
Связь: USB-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, аудиоджек.
Дисплей с максимальной яркостью 500 нит поддерживает 100% цветовой палитры DCI-P3 и стилус Xiaomi Smart Pen, который продается отдельно. Еще один аксессуар — клавиатура-чехол со встроенным трекпадом. Планшет имеет стереодинамики и два микрофона.
В Европе Xiaomi Book S 12.4 стоит 699 евро (≈21 806 гривен). В подарок предлагается клавиатура, подключаемая к устройству.