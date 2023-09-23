Xiaomi представила умный термопот с воздушным охлаждением — Finance.ua
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Xiaomi представила умный термопот с воздушным охлаждением

Фондовый рынок
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Xiaomi представила умный термопот с воздушным охлаждением
Xiaomi представила умный термопот с воздушным охлаждением
Новинка под названием Mijia Smart Electric Kettle 5L интересна расширенным набором функций. Полезный прибор способен не только кипятить, но и охлаждать горячую воду, а также оснащен датчиком определения точки кипения и подсветкой для комфортного использования в вечернее и ночное время.
Устройство оснащено стеклянной колбой и нагревательным элементом из нержавеющей стали марки AISI 316L. Его корпус изготовлен из полипропилена, который надежно изолирует тепло, что исключает риск обжечься при использовании устройства. Xiaomi также заявляет, что в составе новинки с водой контактируют только экологически чистые материалы.
Мощность нагревательного элемента составляет 1600 Вт. Он способен вскипятить пять литров воды за 18 минут. Предусмотрен и режим охлаждения кипятка: как утверждает вендор, благодаря встроенному вентилятору вода охладится вдвое быстрее, чем в обычном чайнике. Также заявлены отдельные режимы кипячения водопроводной и бутилированной воды, но подробности об их отличиях не сообщаются.
Кроме того, производитель указывает на наличие функции автоматического определения точки кипения для разных высот и точность регулирования температуры с точностью до 1 градуса Цельсия в режиме термопота (регулируется через мобильное приложение). Устройство оснащено складной ручкой для переноски и может подсвечиваться в темноте для использования ночью.
По материалам:
Технофан
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