Xiaomi представила умный термопот с воздушным охлаждением — Finance.ua

Xiaomi представила умный термопот с воздушным охлаждением 23.09.2023, 00:40 — Фондовый рынок

Xiaomi представила умный термопот с воздушным охлаждением

Новинка под названием Mijia Smart Electric Kettle 5L интересна расширенным набором функций. Полезный прибор способен не только кипятить, но и охлаждать горячую воду, а также оснащен датчиком определения точки кипения и подсветкой для комфортного использования в вечернее и ночное время.

Устройство оснащено стеклянной колбой и нагревательным элементом из нержавеющей стали марки AISI 316L. Его корпус изготовлен из полипропилена, который надежно изолирует тепло, что исключает риск обжечься при использовании устройства. Xiaomi также заявляет, что в составе новинки с водой контактируют только экологически чистые материалы.

Мощность нагревательного элемента составляет 1600 Вт. Он способен вскипятить пять литров воды за 18 минут. Предусмотрен и режим охлаждения кипятка: как утверждает вендор, благодаря встроенному вентилятору вода охладится вдвое быстрее, чем в обычном чайнике. Также заявлены отдельные режимы кипячения водопроводной и бутилированной воды, но подробности об их отличиях не сообщаются.

Кроме того, производитель указывает на наличие функции автоматического определения точки кипения для разных высот и точность регулирования температуры с точностью до 1 градуса Цельсия в режиме термопота (регулируется через мобильное приложение). Устройство оснащено складной ручкой для переноски и может подсвечиваться в темноте для использования ночью.

Технофан По материалам:

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