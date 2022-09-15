Xiaomi представила умный складной обогреватель за $115 — Finance.ua

Xiaomi представила умный складной обогреватель за $115 Сегодня 03:18 — Технологии&Авто

Xiaomi представила умный складной обогреватель за $115

Компания Xiaomi выпустила электрический обогреватель Mijia Graphene и начала принимать предварительные заказы с 14 сентября. Об этом пишет сайт Notebook Сheck

Разработчики уверяют, что их устройство за $115 обладает мощностью 2220 Вт и может поднять температуру в комнате на 5 градусов Цельсия всего за 10 минут. Внутри находится нагревательный элемент длиной 1,29 метров и предохранитель, выключающий систему в случае перегрева. Технология защищает кожу от пересыхания и предназначена для поддержания постоянной температуры в помещении.

Большим преимуществом являются компактные размеры Mijia Graphene — его толщина составляет 6 см, а максимальная длина — 1,5 м. Для удобства пользователь может согнуть половинки обогревателя под углом 180 градусов или вовсе сложить его пополам — в таком случае он станет вдвое короче.

Для управления предусмотрен круглый сенсорный экран, позволяющий устанавливать температуру от 16 до 28 градусов Цельсия, а также выставлять таймер на срок до 12 часов. Кроме того, Mijia Graphene распознает голосовые команды пользователей при помощи ИИ Xiao и фирменного приложения.

Фокус По материалам:

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