Xiaomi представила свой самый дешевый смартфон — Finance.ua

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Xiaomi представила свой самый дешевый смартфон

Технологии&Авто
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Xiaomi представила свой самый дешевый смартфон
Xiaomi представила свой самый дешевый смартфон, Фото: Xiaomi
Компания Xiaomi представила новый ультрабюджетный смартфон Redmi A1. На сегодняшний день это самый доступный смартфон в ассортименте китайского техгиганта.
Также новинка примечательна тем, что это первый за долгое время смартфон Xiaomi на чистом Android 12 без фирменной оболочки MIUI.
Что касается характеристик, то у смартфона установлен 6,52-дюймовый IPS-экран с разрешением 1600×720 пикселей и частотой обновления экрана 60 Гц. Под капотом — процессор MediaTek Helio A22 с графикой PowerVR GE8320, дополненный 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. За питание отвечает батарея на 5000 мАч с зарядкой 10 Вт.
Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi
Внешний вид у аппарата обычный: плоская передняя панель с каплевидным вырезом для «фронталки» (5 Мп), плоские рамки и задняя часть с блоком в духе Xiaomi 11 Lite, в котором разместились два датчика (8 и 2 Мп) и вспышка. Единственное, что выделяется — задник с текстурой «под кожу».
Пока что смартфон представлен для рынка Индии, но его релиз должен позже состояться и в других странах. Цены на новинку начинаются с 6499 рупий (2999 грн).
По материалам:
УНІАН
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