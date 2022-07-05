Xiaomi представила самый тонкий ноутбук Mi Notebook Pro — Finance.ua

Xiaomi представила самый тонкий ноутбук Mi Notebook Pro 05.07.2022, 00:52 — Фондовый рынок

Руководитель Xiaomi Л. Цзюнь разместил в своем Weibo-аккаунте первый официальный фотоснимок новейшего лептопа Mi Notebook Pro модельного ряда 2022 года. Он будет продвигаться на рынке производителем с помощью рекламного слогана «Тоньше тонкого». По словам Цзюня, в новом ноутбуке эстетика легкости и тонкости выражена на 100%.

Из опубликованного топ-менеджером тизерного изображения следует, что толщина корпуса лептопа составляет 14,9 мм. Новинка получила «исключительный» дисплей.

Ранее стало известно, что архитектура новейшего ноутбука построена на базе аппаратной платформы Intel Evo. Компания Xiaomi планирует комплектовать лептопы Mi Notebook Pro модельного ряда 2022 года чипами Core 12 из линейки P производства Intel Corp. Новый ноутбук получил 4K-дисплей с OLED-матрицей. Об этом стало известно от руководителя Redmi.

prostomob По материалам:

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