Xiaomi представила новый бюджетный смартфон — Finance.ua

Xiaomi представила новый бюджетный смартфон
Китайская компания Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed Edition.
Об этом сообщает GSM Arena.
Устройство имеет 18-сантиметровый светодиодный дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления экрана в 120Гц. Также смартфон поддерживает 5G и технологию NFC.
Сбоку расположен сканер для считывания отпечатка пальца. Селфи-камера имеет 16Мп, а главная камера — 108Мп.
Внутри установлен процессор Snapdragon 778G и батарея емкостью 5 тысяч мегаампер в час.
Смартфон будет продаваться в трех цветах, а именно в черном, синем или зеленом.
Вариант с оперативной памятью 6 Гб и внутренней 128 Гб будет стоить 245 долларов США, модель с 8/256 Гб — 260 долларов и вариант с 12/256 Гб — 285 долларов.
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