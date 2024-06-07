Xiaomi представила бюджетный Redmi 13 с камерой на 108 Мп и влагозащитой (фото) — Finance.ua

Xiaomi представила бюджетный Redmi 13 с камерой на 108 Мп и влагозащитой (фото) Сегодня 05:56 — Фондовый рынок

Xiaomi представила бюджетный Redmi 13 с камерой на 108 Мп и влагозащитой (фото)

Xiaomi вывела на рынок новый бюджетный смартфон от «народного» бренда Redmi. Модель Redmi 13 за свои деньги предлагает вполне достойные характеристики, включая камеру на 108 Мп и защиту от воды, пишет GSMArena.

Камеры: основная использует 1/1,67-дюймовый датчик Samsung ISOCELL HM 6 . Для сравнения, у Redmi 12 основная камера была на 50 Мп. А фронталку обновили с 8 Мп до 12 Мп. Вторая задняя камера нового телефона — макромодуль на 2 Мп.

Redmi 13 имеет 6,79-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+, частотой 90 Гц и максимальной яркостью 550 нит — самый большой экран в классе. За производительность отвечает чип MediaTek Helio G91 в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом 128 или 256 ГБ.

Из других новшеств по Redmi 12 — мощность зарядки теперь составляет 33 Вт против 18 Вт. Благодаря этому на заполнение батареи потребуется менее часа. Также поддерживается Bluetooth 5.4. Имеется NFC и порт 3,5 мм. Корпус с защитой от брызг воды и пыли по стандарту IP53.

Модель Redmi 13 предлагается в четырех цветах: Midnight Black, Sandy Gold, Pearl Pink и Ocean Blue. Начальная цена — 179 долларов (~7000 грн).

УНІАН По материалам:

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