Xiaomi показала свой главный смартфон в 2024 году с самой передовой «начинкой» — Finance.ua

Xiaomi показала свой главный смартфон в 2024 году с самой передовой «начинкой» Сегодня 07:27 — Фондовый рынок

Xiaomi показала свой главный смартфон в 2024 году с самой передовой «начинкой»

Компания Xiaomi официально представила новый флагман 14 Ultra. Устройство получилось действительно топовое и мощное: самый крутой процессор для Android-смартфонов, передовая камера и впервые поддержка спутниковой связи.

Как и предшественник, он позиционируется как самый лучший камерофон на рынке. У него сразу четыре модуля с «самой продвинутой» оптикой от Leica, и все по 50-мегапикселей. В то же время это первый смартфон производителя с двумя телеобъективами.

Основные характеристики Xiaomi 14 Ultra следующие:

6.7-дюймовый AMOLED ltpo дисплей с разрешением 3200×1440, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 3000 нит.

Внутри топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3. За его охлаждение отвечает большая испарительная камера с эффективностью в три раза больше, чем у традиционных решений.

До 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, накопитель UFS 4.0 до 1 ТБ.

Батарея емкостью 5300 мАч с быстрой проводной зарядкой 90 Вт — от 0 до 100% аккумулятор заряжается за полчаса. Также присутствует 80-ваттная беспроводная зарядка.

Относительно камер: основная использует топовый дюймовый сенсор Sony LYT-900 с OIS и переменной диафрагмой. Телеобъектив и перископ привлекают датчик Sony IMX858 с OIS и апертурой f/1,8 и f/2,5 соответственно. Ширик — это также IMX858. Для селфи стоит сенсор OmniVision OV32B40. на 32 Мп.

В черном и белом цвете крышка под кожу, а в синем — из керамики.

Смартфон оснащен высоким уровнем защиты от воды, подэкранным сканером пальца и модулями Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC. За 100 долларов до него можно докупить специальный чехол со сменными фильтрами на камеру и ручкой как у фотоаппарата.

Еще, как уже упоминалось ранее, это первый смартфон Xiaomi c поддержкой спутниковой связи, причем сразу двусторонней. Таким образом, через него можно отправлять как голосовые, так и текстовые сообщения. Пока аналогичной функцией могут похвастаться флагманы Huawei.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.