Xiaomi показала свой главный смартфон в 2024 году с самой передовой «начинкой» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Xiaomi показала свой главный смартфон в 2024 году с самой передовой «начинкой»

Фондовый рынок
46
Xiaomi показала свой главный смартфон в 2024 году с самой передовой «начинкой»
Xiaomi показала свой главный смартфон в 2024 году с самой передовой «начинкой»
Компания Xiaomi официально представила новый флагман 14 Ultra. Устройство получилось действительно топовое и мощное: самый крутой процессор для Android-смартфонов, передовая камера и впервые поддержка спутниковой связи.
Как и предшественник, он позиционируется как самый лучший камерофон на рынке. У него сразу четыре модуля с «самой продвинутой» оптикой от Leica, и все по 50-мегапикселей. В то же время это первый смартфон производителя с двумя телеобъективами.

Основные характеристики Xiaomi 14 Ultra следующие:

  • 6.7-дюймовый AMOLED ltpo дисплей с разрешением 3200×1440, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 3000 нит.
  • Внутри топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3. За его охлаждение отвечает большая испарительная камера с эффективностью в три раза больше, чем у традиционных решений.
  • До 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, накопитель UFS 4.0 до 1 ТБ.
  • Батарея емкостью 5300 мАч с быстрой проводной зарядкой 90 Вт — от 0 до 100% аккумулятор заряжается за полчаса. Также присутствует 80-ваттная беспроводная зарядка.
  • Относительно камер: основная использует топовый дюймовый сенсор Sony LYT-900 с OIS и переменной диафрагмой. Телеобъектив и перископ привлекают датчик Sony IMX858 с OIS и апертурой f/1,8 и f/2,5 соответственно. Ширик — это также IMX858. Для селфи стоит сенсор OmniVision OV32B40. на 32 Мп.
  • В черном и белом цвете крышка под кожу, а в синем — из керамики.
Смартфон оснащен высоким уровнем защиты от воды, подэкранным сканером пальца и модулями Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC. За 100 долларов до него можно докупить специальный чехол со сменными фильтрами на камеру и ручкой как у фотоаппарата.
Еще, как уже упоминалось ранее, это первый смартфон Xiaomi c поддержкой спутниковой связи, причем сразу двусторонней. Таким образом, через него можно отправлять как голосовые, так и текстовые сообщения. Пока аналогичной функцией могут похвастаться флагманы Huawei.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.