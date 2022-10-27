Xiaomi показала самый тонкий ноутбук в истории компании — Finance.ua
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Xiaomi показала самый тонкий ноутбук в истории компании

Технологии&Авто
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Xiaomi показала самый тонкий ноутбук в истории компании
Xiaomi показала самый тонкий ноутбук в истории компании, gsmarena.com
Китайский техногигант Xiaomi проведет свою очередную презентацию 27 октября. Там, кроме долгожданной линейки Redmi Note 12, будет представлен сверхтонкий ноутбук Xiaomi Book Air 13.
На необычную новинку уже начали собирать заказы в Китае, поэтому стали известны основные характеристики.
Xiaomi Book Air 13 станет самым тонким ноутбуком компании и одним из самых тонких на рынке вообще. Толщина корпуса составит всего 12 мм при массе около 1,2 кг. В базе ноутбука лежит либо процессор Intel Core i5, либо Intel Core i7 12-го поколения, также 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель на 512 ГБ.
Фото: gsmarena.com
Фото: gsmarena.com
Экран характеризуется сенсорной OLED-диагональю 13.3 дюйма с разрешением 2880×1800 пикселей, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления экрана 60 Гц. Другие характеристики включают Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и два Thunderbolt. Также у ноутбука будет веб-камера.
О цене Xiaomi Book Air 13 пока проверенной информации нет.
По материалам:
УНІАН
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