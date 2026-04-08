Xiaomi переманивает кадры из Tesla — китайская компания готовится выйти на европейский рынок в 2027 году 08.04.2026, 00:29 — Технологии&Авто

Xiaomi набирает обороты

Дайтер Лоренз, старший менеджер по операциям Tesla в Центральной Европе, перешел в Xiaomi, где он стал главой поставки и логистики в регионе. Кроме него, в китайскую корпорацию перешли и несколько других работников из компании Маска.

Об этом сообщает Electrek.

Кадровые перестановки

Xiaomi активно расширяет свое присутствие в европейских странах перед запланированным выходом на рынок в 2027 году. Компания открыла свой европейский центр исследований, разработок и дизайна в 2025 году в Мюнхене. Его возглавили Рудольф Диттрих, бывший менеджер BMW Motorrad, и Кай Лангер, бывший руководитель отдела дизайна BMW i.

Из Tesla, кроме Лоренза, в Xiaomi также перешел Мариун М. Он руководил и представлял интересы нескольких магазинов Tesla по всей Германии. В китайской компании Марвин получил роль старшего регионального менеджера ритейла.

Помимо переманивания сотрудников на европейском рынке, Xiaomi наняла также Конга Яньшуана, бывшего генерального менеджера Tesla в Китае, чтобы он возглавил операции по продаже авто.

Предыдущие сообщения о выходе на европейский рынок свидетельствуют о том, что Xiaomi активно набирает менеджеров для разных стран, а также руководителей операций ритейла и специалистов по логистике, прежде чем официально приступить к продаже своих автомобилей в регионе.

У Tesla тем временем есть проблемы больше Xiaomi. Продажи электромобилей компании Илона Маска продолжают активно падать в Европе на фоне растущей популярности BYD. Из-за общего падения продаж в начале 2026 года из компании ушел вице-президент Радж Джеганнатан, работавший в Tesla 13 лет.

Xiaomi, в свою очередь, только набирает обороты. Недавно компания представила обновленный седан SU7 для усиления конкуренции, а его предыдущая версия уже опережала Tesla Model 3 в Китае. Продажи также стремительно растут — в 2025 году компания поставила более 400 тысяч электромобилей.

