Xiaomi официально прощается с MIUI Сегодня 22:33

Компания Xiaomi приняла историческое решение: официально прекращена поддержка оболочки MIUI, которая в свое время стала одной из самых популярных в мире Android с аудиторией более 500 миллионов активных пользователей ежемесячно.

Последние смартфоны и конец поддержки

Последними устройствами, получавшими обновление MIUI в 2026 году, стали бюджетные смартфоны Redmi A2 и Redmi A2+. Обе модели по-прежнему работают на устаревшей базе Android 13, однако производитель продолжал выпускать для них патчи безопасности.

С 24 марта этого года их поддержка была полностью и окончательно прекращена.

История MIUI

История MIUI началась в августе 2010 года — тогда она базировалась на Android 2.2 Froyo. На ранних этапах своего существования MIUI распространялась исключительно как кастомная (неофициальная) прошивка для Android-устройств других брендов.

Оболочка очень быстро приобрела популярность среди энтузиастов благодаря нескольким факторам:

еженедельные бета-обновления. Пользователи постоянно получали новые функции;

широкие возможности кастомизации. Глубокая настройка интерфейса под собственные нужды;

собственная экосистема приложений. Вскоре MIUI получила фирменные приложения для звонков, сообщений, заметок, прослушивания музыки и просмотра галереи, выгодно отличавшихся от стандартных решений Android.

Почему на смену пришла HyperOS

В октябре 2023 года Xiaomi официально объявила о постепенной замене MIUI на совершенно новую операционную систему HyperOS. Это решение было продиктовано технической необходимостью.

Компания столкнулась с огромными трудностями в поддержке сотен миллионов устройств из более чем 200 различных категорий. Старая архитектура MIUI просто не позволяла эффективно объединить в единую экосистему смартфоны, умные колонки, телевизоры, кондиционеры и даже электромобили.

