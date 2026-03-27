Xiaomi официально прощается с MIUI
Компания Xiaomi приняла историческое решение: официально прекращена поддержка оболочки MIUI, которая в свое время стала одной из самых популярных в мире Android с аудиторией более 500 миллионов активных пользователей ежемесячно.
Последние смартфоны и конец поддержки
Последними устройствами, получавшими обновление MIUI в 2026 году, стали бюджетные смартфоны Redmi A2 и Redmi A2+. Обе модели по-прежнему работают на устаревшей базе Android 13, однако производитель продолжал выпускать для них патчи безопасности.
С 24 марта этого года их поддержка была полностью и окончательно прекращена.
История MIUI
История MIUI началась в августе 2010 года — тогда она базировалась на Android 2.2 Froyo. На ранних этапах своего существования MIUI распространялась исключительно как кастомная (неофициальная) прошивка для Android-устройств других брендов.
Оболочка очень быстро приобрела популярность среди энтузиастов благодаря нескольким факторам:
- еженедельные бета-обновления. Пользователи постоянно получали новые функции;
- широкие возможности кастомизации. Глубокая настройка интерфейса под собственные нужды;
- собственная экосистема приложений. Вскоре MIUI получила фирменные приложения для звонков, сообщений, заметок, прослушивания музыки и просмотра галереи, выгодно отличавшихся от стандартных решений Android.
Почему на смену пришла HyperOS
В октябре 2023 года Xiaomi официально объявила о постепенной замене MIUI на совершенно новую операционную систему HyperOS. Это решение было продиктовано технической необходимостью.
Компания столкнулась с огромными трудностями в поддержке сотен миллионов устройств из более чем 200 различных категорий. Старая архитектура MIUI просто не позволяла эффективно объединить в единую экосистему смартфоны, умные колонки, телевизоры, кондиционеры и даже электромобили.
ТОП-10 авто — лидеров японского авторынка (инфографика)
Самые популярные авто в Европе (инфографика)
В США людям, потерявшим работу из-за ИИ, будут платить по $1000 ежемесячно
Самые безопасные авто 2026 по результатам краш-тестов — рейтинг
Водители в ЕС массово переходят на электромобили из-за роста цен на бензин