Xiaomi официально начала продавать новые версии самого тонкого смартфона в мире — Finance.ua

Xiaomi официально начала продавать новые версии самого тонкого смартфона в мире Сегодня 01:55 — Технологии&Авто

Xiaomi официально начала продавать новые версии самого тонкого смартфона в мире

На пресс-конференции, посвященной серии Xiaomi 13, глава компании Лей Цзюнь объявил о двух новых цветах Xiaomi Mix Fold 2, которые вчера поступили в продажу.

Вариант Moonlight Silver изготовлен из зеркального керамического материала, а крышка черного телефона выполнена из композитного материала. Цена составляет 1295 долларов за версию с 12/256 ГБ памяти и 1725 долларов за версию с 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флэш-памяти.

Внутренний экран диагональю 8,02 дюйма разрешением 2160×1914 пикселей поддерживает высокую частоту обновления 120 Гц. Диагональ внешнего экрана составляет 6,56 дюйма, соотношение сторон экрана равно 21:9. В плане частоты обновления и яркости внешний экран соответствует внутреннему: у обоих полноэкранная яркость — 1000 кд/м2.

Самостоятельно разработанная Xiaomi технология шарнира третьего поколения позволила значительно снизить количество деталей и толщину устройства, которая составляет 11,2 мм в сложенном состоянии и всего 5,4 в разложенном.

Новые версии самого тонкого смартфона в мире — Xiaomi Mix Fold 2 — поступили в продажу в Китае. Телефон построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и оснащен NFC, стереодинамиками и поддержкой Dolby Atmos.

Технофан По материалам:

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