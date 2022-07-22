Xiaomi начала активно инвестировать в полупроводниковые компании — Finance.ua
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Xiaomi начала активно инвестировать в полупроводниковые компании

Фондовый рынок
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Xiaomi инвестирует в полупроводниковые компании, внося новые изменения в бизнес своей собственной компании. Добавлен акционер по имени Hubei Xiaomi Changhiang Industrial Fund Partnership. Капитал компании вырос на 9,09%, с 163 088 до 177 914 долларов. Yinlefei Semiconductor, представителем которой является Сюй Ян, была основана в 2021 году.
Помимо производства микросхем, компания занимается техническим консультированием, разработкой программного обеспечения, продажей программного обеспечения, электронных продуктов, коммуникационного оборудования.
Есть еще одна причина, по которой Xiaomi интересуется полупроводниками: «умные» автомобили. Для Xiaomi, которая некоторое время назад начала работать над исследованиями и разработкой «умных» автомобилей с автопилотом, производство чипов является критически важным аспектом. Она будет с меньшими затратами использовать их в своих автомобилях и это станет дополнительной мерой предосторожности против возможного эмбарго США на чипы.
Этот шаг со стороны Xiaomi очень интересен, так как чипы, произведенные Xiaomi, могут все чаще использоваться в смартфонах и планшетах в будущем.
Сегодня есть несколько чипов производства Xiaomi. Началось все с Surge S1 в 2017 году. Этот SoC использовался в Xiaomi Mi 5C и по производительности был аналогичен Qualcomm Snapdragon 625. Он состоит из ядер Cortex A53 и графического процессора Mali T830. Во втором квартале 2021 года был выпущен цифровой сигнальный процесор Surge C1.
Наряду с серией Xiaomi 12, выпущенной в последние дни 2021 года, также был представлен чип управления питанием Surge P1. И крайней разработкой на даный момент является Surge G1 BMS, который использовался в аккумуляторах Xiaomi 12S Ultra.
По материалам:
prostomob
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