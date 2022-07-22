Xiaomi начала активно инвестировать в полупроводниковые компании — Finance.ua

Xiaomi начала активно инвестировать в полупроводниковые компании 22.07.2022, 00:21 — Фондовый рынок

Xiaomi инвестирует в полупроводниковые компании, внося новые изменения в бизнес своей собственной компании. Добавлен акционер по имени Hubei Xiaomi Changhiang Industrial Fund Partnership. Капитал компании вырос на 9,09%, с 163 088 до 177 914 долларов. Yinlefei Semiconductor, представителем которой является Сюй Ян, была основана в 2021 году.

Помимо производства микросхем, компания занимается техническим консультированием, разработкой программного обеспечения, продажей программного обеспечения, электронных продуктов, коммуникационного оборудования.

Есть еще одна причина, по которой Xiaomi интересуется полупроводниками: «умные» автомобили. Для Xiaomi, которая некоторое время назад начала работать над исследованиями и разработкой «умных» автомобилей с автопилотом, производство чипов является критически важным аспектом. Она будет с меньшими затратами использовать их в своих автомобилях и это станет дополнительной мерой предосторожности против возможного эмбарго США на чипы.

Этот шаг со стороны Xiaomi очень интересен, так как чипы, произведенные Xiaomi, могут все чаще использоваться в смартфонах и планшетах в будущем.

Сегодня есть несколько чипов производства Xiaomi. Началось все с Surge S1 в 2017 году. Этот SoC использовался в Xiaomi Mi 5C и по производительности был аналогичен Qualcomm Snapdragon 625. Он состоит из ядер Cortex A53 и графического процессора Mali T830. Во втором квартале 2021 года был выпущен цифровой сигнальный процесор Surge C1.

Наряду с серией Xiaomi 12, выпущенной в последние дни 2021 года, также был представлен чип управления питанием Surge P1. И крайней разработкой на даный момент является Surge G1 BMS, который использовался в аккумуляторах Xiaomi 12S Ultra.

prostomob По материалам:

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