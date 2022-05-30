Xiaomi больше никогда не будет обновлять еще 4 смартфона до новых версий MIUI — Finance.ua
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Xiaomi больше никогда не будет обновлять еще 4 смартфона до новых версий MIUI

Сегодня 06:17Фондовый рынок
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Наряду с хорошими новостями от компании Xiaomi, сообщающими о скором анонсе прошивок, устройств и выходе свежих апдейтов, есть и плохие новости. Чаще эти плохие новости связаны с прекращением программной поддержки устаревших моделей. Сегодня это коснулось устройств Xiaomi Mi 9T, Redmi K20, Redmi 7 и Redmi Y3, пишет Технофан.
Напомним, что субфлагманский Xiaomi Mi 9T был анонсирован практически 3 года назад, поэтому окончание поддержки является логичным ходом событий. Что касается остальных смартфонов, то они относятся к среднему ценовому сегменту и бюджетной категории, поэтому отказ от дальнейшего выпуска прошивок для них выглядит еще более справедливым.
Человеческие ресурсы Xiaomi не безграничны, поэтому разработчик предпочел переориентировать людей на более актуальные модели.
При этом делать трагедию из этого события точно не стоит, указанные выше модели все также будут получать важные патчи безопасности от Google, что позволит долго поддерживать высокий уровень защиты. Ну а владельцам Xiaomi Mi 9T, Redmi K20, Redmi 7 и Redmi Y3 все же придется в скором времени задуматься о переходе на более актуальные устройства.

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По материалам: Finance.ua
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