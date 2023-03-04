Xiaomi анонсировала очки дополненной реальности — Finance.ua

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Xiaomi анонсировала очки дополненной реальности

Технологии&Авто
13
Xiaomi анонсировала очки дополненной реальности
Xiaomi анонсировала очки дополненной реальности, Фото:Xiaomi
Компания представила Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition. Это первая гарнитура дополненной реальности Xiaomi.
Очки Xiaomi имеют пару дисплеев MicroOLED, которые, по утверждению компании, имеют дисплей с детализацией уровня сетчатки с невероятной плотностью пикселей 58 на 1°. Они работают на чипе Snapdragon XR2 Gen 1 и управляются жестами.
Очки выглядят довольно небольшими и похожими на обычный аксессуар для защиты от солнца. Но их вес сильно превышает средний вес обычных очков. Для сравнения, авиаторы Ray-Ban весят около 50 г, а Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition — целых 128 г. Это объясняется особым материалом исполнения, состоящего из магниево-литиевого сплава и углеродного волокна.
В компании объяснили, что кроме размахивания руками перед лицом, управлять гарнитурой можно с помощью специального приложения.
Для использования очков дополненной реальности Xiaomi понадобится их соединение либо со смартфоном Xiaomi 13, либо с другим устройством, поддерживающим Snapdragon Spaces.
По материалам:
НВ
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