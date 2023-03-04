Xiaomi анонсировала очки дополненной реальности — Finance.ua

Xiaomi анонсировала очки дополненной реальности
Компания представила Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition. Это первая гарнитура дополненной реальности Xiaomi.
Очки Xiaomi имеют пару дисплеев MicroOLED, которые, по утверждению компании, имеют дисплей с детализацией уровня сетчатки с невероятной плотностью пикселей 58 на 1°. Они работают на чипе Snapdragon XR2 Gen 1 и управляются жестами.
Очки выглядят довольно небольшими и похожими на обычный аксессуар для защиты от солнца. Но их вес сильно превышает средний вес обычных очков. Для сравнения, авиаторы Ray-Ban весят около 50 г, а Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition — целых 128 г. Это объясняется особым материалом исполнения, состоящего из магниево-литиевого сплава и углеродного волокна.
В компании объяснили, что кроме размахивания руками перед лицом, управлять гарнитурой можно с помощью специального приложения.
Для использования очков дополненной реальности Xiaomi понадобится их соединение либо со смартфоном Xiaomi 13, либо с другим устройством, поддерживающим Snapdragon Spaces.
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